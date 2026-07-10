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Teksas. Piorun uderzył w dom i raził nastolatka

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Piorun uszkodził dom i raził nastolatka
Rażony przez piorun nastolatek opowiada o zdarzeniu
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Piorun poraził nastolatka wewnątrz jego domu. Do zdarzenia doszło w Teksasie podczas wtorkowej burzy. Jak podały władze, wyładowanie uderzyło w dach budynku, powodując spięcie w instalacji elektrycznej i rażąc chłopca.

We wtorek nad Houston w Teksasie szalała burza z piorunami. Doprowadziła ona do niebezpiecznej sytuacji w okolicznej miejscowości Cypress - piorun uderzył w dach jednego z domów. W efekcie doszło do spięcia w instalacji elektrycznej, które szczególnie dotkliwie odczuł jeden z mieszkańców budynku.

"Ogromny huk"

Wyładowanie poraziło 13-latka, który podczas burzy grał na komputerze w swoim pokoju. Jak relacjonował, w momencie zdarzenia fragment metalowego okucia biurka dotykał jego skóry. Ładunek uderzył prosto w jego brzuch i oślepił białym, jaskrawym światłem.

- To był ogromny huk. Bardzo się przestraszyłem i podskoczyłem. Poczułem też uderzenie prądu w brzuch, więc po prostu zacząłem krzyczeć, a potem mój tata zadzwonił pod numer alarmowy - opowiadał w rozmowie z lokalnymi mediami.

Rodzice chłopca natychmiast wezwali pomoc. Ratownicy medyczni ocenili stan nastolatka jako dobry - nie było potrzeby zabierania go na obserwację do szpitala. Uderzenie pioruna spowodowało także niewielki pożar na poddaszu domu i uszkodziło kilka urządzeń elektrycznych.

O sprawie napisał w mediach społecznościowych komendant policji Mark Herman z hrabstwa Harris, w którym leży Cypress. Przypomniał, żeby podczas burzy unikać kontaktu z urządzeniami podłączonymi do sieci elektrycznej oraz trzymać się z dala od instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych.

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Tagi:
TeksasburzaUSA
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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