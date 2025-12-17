Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat

Oslo w nocy
Prognozowana temperatura powietrza w Oslo
Źródło: ventusky.com
Takiej nocy w drugiej połowie grudnia w Oslo jeszcze nie było. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna w stolicy Norwegii nie spadła poniżej ośmiu stopni Celsjusza.

W ostatnich dniach pogoda w Norwegii jest wyjątkowo łagodna, jak na tę porę roku. W stolicy kraju, Oslo, padają rekordy temperatury. Jak poinformował krajowy Instytut Meteorologiczny noc z poniedziałku na wtorek była najcieplejszą od prawie 90 lat.

Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
Dowiedz się więcej:

Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca

Rekord za rekordem

Norweski Instytut Meteorologiczny dokonuje pomiarów na głównym kampusie Uniwersytetu w Oslo znajdującego się w Blindern od 1937 roku. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna nie spadła tam poniżej ośmiu stopni Celsjusza. Meteorolodzy zaznaczyli, że w drugiej połowie grudnia nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokich wartości. Co ciekawe, poprzedni rekord dla drugiej połowy grudnia padł zaledwie dobę wcześniej, gdy temperatura minimalna wyniosła 6,9 st. C. Wcześniej najwyższa nocna temperatura w grudniu w Oslo (w okresie 15-31 grudnia) wynosiła 6,7 st. i została odnotowana 10 lat temu.

- Nigdy wcześniej pogoda nie była tak łagodna o tej porze roku - powiedział we wtorek w wywiadzie dla norweskiego portalu VG klimatolog Jostein Mamen.

Norweskie media podają, że w przeszłości zdarzały się już podobnie ciepłe noce, ale miały one miejsce w pierwszej połowie grudnia. 3 grudnia 1953 roku odnotowano 7,8 stopni Celsjusza. Według meteorologów mieszkańcy Oslo nie powinni liczyć na białe święta Bożego Narodzenia. Świąteczny tydzień ma być suchy i zimny

Klatka kluczowa-105209
Prognozowana temperatura powietrza w Oslo
Źródło: ventusky.com

Powodzie na południu kraju

W innych regionach Norwegii od początku tygodnia występują intensywne opady deszczu. Na południu i zachodzie kraju ogłoszono pomarańczowy alert powodziowy. W Sokndal, niedaleko Stavanger na południowym wybrzeżu, powołano sztab kryzysowy, a władze zaapelowały do rodziców, by dzieci zostały w domach.

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP, vg.no, nrk.no

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Wozniak/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Oslo
Czytaj także:
Mroźna noc
Nocą ściśnie lekki mróz, mogą snuć się też mgły
Maroko-000443
W godzinę ulice zamieniły się w rwące potoki
Świat
Smog w Delhi
Praca zdalna i obostrzenia dotyczące wjazdu do miasta. Delhi się dusi
Smog
Gęsta mgła
W wielu miejscach warunki do jazdy mocno się pogorszą
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Chłód będzie napierał na Polskę, ale ciepło nie pozwoli mu wtargnąć
Sztokholm, jesień, zima
Przez dwa tygodnie mieli pół godziny słońca
Świat
Lodowe włosy, Trójmiejski Park Krajobrazowy w Gdańsku
Peruka wiedźmy w Gdańsku. Reporterka24 miała farta
Polska
Miasto Pacific w stanie Waszyngton po powodzi
Wjechał na zalaną drogę. Nie przeżył
Świat
W Parku Narodowym Stelvio w północnych Włoszech odkryto tysiące śladów dinozaurów
Robił zdjęcia w górach, zobaczył dziwne ślady. "Spektakularne odkrycie"
Świat
Barcelona po ulewach
Zalane ulice i metro na przedmieściach Barcelony
Świat
Mgła, zgniły wyż, pochmurno, szaro, ponuro, pogoda, jesień, zima, Lubelszczyzna
Gęsta mgła w wielu rejonach Polski. IMGW ostrzega
Pochmurny, zimowy dzień
Niebo przykryją chmury. Na termometrach do 9 stopni
Martwy wieloryb w porcie w A Coruni
Martwy wieloryb w porcie. Mierzył 21 metrów i ważył 30 ton
Świat
Mroźna noc
Nadchodzi mroźna noc
Widok z orbity Ziemi
Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane
Nauka
Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Silny wiatr powalił replikę Statuy Wolności
Świat
Służby usypują przerwany wał przeciwpowodziowy
Pękł kolejny wał przeciwpowodziowy
Świat
Rekordowe opady śniegu na Teneryfie
Tyle śniegu w tym miejscu nie spadło od 2016 roku
Świat
Mniszka śródziemnomorska
Kolejny nietypowy gość u wybrzeży Wenecji
Świat
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Ursus arctos marsicanus
Stały się mniej agresywne. Dlaczego?
Nauka
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
Nauka
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
Smog
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
Świat
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
Nauka
Boliwia
"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin
Świat
Gęsta mgła
Uwaga na gęste mgły. W mocy żółte alarmy
Słonecznie, drzewo bez liści
Tam zza chmur wyjrzy słońce
Pogoda
Mroźna noc
Nocą miejscami szczypnie mróz
Pogoda
Voyager 1
Zbliża się do pięćdziesiątki, wkrótce osiągnie ważny kamień milowy
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom