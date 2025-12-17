Takiej nocy nie było tu od prawie 90 lat

Prognozowana temperatura powietrza w Oslo Źródło: ventusky.com

W ostatnich dniach pogoda w Norwegii jest wyjątkowo łagodna, jak na tę porę roku. W stolicy kraju, Oslo, padają rekordy temperatury. Jak poinformował krajowy Instytut Meteorologiczny noc z poniedziałku na wtorek była najcieplejszą od prawie 90 lat.

Rekord za rekordem

Norweski Instytut Meteorologiczny dokonuje pomiarów na głównym kampusie Uniwersytetu w Oslo znajdującego się w Blindern od 1937 roku. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna nie spadła tam poniżej ośmiu stopni Celsjusza. Meteorolodzy zaznaczyli, że w drugiej połowie grudnia nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokich wartości. Co ciekawe, poprzedni rekord dla drugiej połowy grudnia padł zaledwie dobę wcześniej, gdy temperatura minimalna wyniosła 6,9 st. C. Wcześniej najwyższa nocna temperatura w grudniu w Oslo (w okresie 15-31 grudnia) wynosiła 6,7 st. i została odnotowana 10 lat temu.

- Nigdy wcześniej pogoda nie była tak łagodna o tej porze roku - powiedział we wtorek w wywiadzie dla norweskiego portalu VG klimatolog Jostein Mamen.

Norweskie media podają, że w przeszłości zdarzały się już podobnie ciepłe noce, ale miały one miejsce w pierwszej połowie grudnia. 3 grudnia 1953 roku odnotowano 7,8 stopni Celsjusza. Według meteorologów mieszkańcy Oslo nie powinni liczyć na białe święta Bożego Narodzenia. Świąteczny tydzień ma być suchy i zimny

Prognozowana temperatura powietrza w Oslo Źródło: ventusky.com

Powodzie na południu kraju

W innych regionach Norwegii od początku tygodnia występują intensywne opady deszczu. Na południu i zachodzie kraju ogłoszono pomarańczowy alert powodziowy. W Sokndal, niedaleko Stavanger na południowym wybrzeżu, powołano sztab kryzysowy, a władze zaapelowały do rodziców, by dzieci zostały w domach.