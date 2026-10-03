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SOS na dnie jeziora. To manifest

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Napis "SOS" na dnie wyschniętego jeziora Brenets
"HELP" i "SOS" na dnie wyschniętego jeziora Brenets
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Na wyschniętym dnie jeziora Brenets, położonego na granicy Szwajcarii z Francją, swój manifest wygłosił nieznany autor. Przyozdobił on grunt napisami "HELP" i "SOS", aby zwrócić uwagę na problem przedłużającej się suszy, która niemal całkowicie pozbawiła znane atrakcje turystycznej wody.

W zaledwie cztery miesiące rzeka Doubs i jezioro Brenets zmniejszyły się ze względu na krytycznie niskie opady deszczu. Łodzie turystyczne, które niegdyś przewoziły turystów do pięknego wodospadu Saut du Doubs od 20 lipca stoją w porcie, a obroty lokalnych biznesów - restauracji czy inne firm zależnych od turystów - zostały mocno ograniczone.

- Zdecydowanie czuć, że dni są spokojniejsze - powiedziała kelnerka restauracji w Saut du Doubs, Julie Patois. Dodała też, że bywają zmiany, gdy nie obsłużyli ani jednego klienta.

Napisy na dnie jeziora Brenets
Napis "SOS" na dnie wyschniętego jeziora Brenets
Napis "SOS" na dnie wyschniętego jeziora Brenets
Źródło zdjęcia: Reuters
Napis "HELP" na dnie jeziora Brenets
Napis "HELP" na dnie jeziora Brenets
Źródło zdjęcia: Reuters

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Poziom wody może być najniższy od ponad wieku

Na wyschniętym dnie akwenu pojawiły się napisy "SOS" i "HELP". Chociaż autor manifestu jest nieznany, podpisuje się pod nim większość okolicy.

- Napis "HELP" w pewnym sensie odzwierciedla niepokój lokalnych mieszkańców, którzy bezradnie obserwują, jak to jezioro wysycha - powiedział w piątek Yvan Durig, dyrektor firmy Lake Brenets Navigation Company. Jak poinformował, w piątek poziom jeziora wynosił aż 14,43 metra poniżej normy, mimo opadów minionej nocy. Dodał, że poprawa będzie tylko krótkotrwała, a poziom wody w najbliższych dniach prawdopodobnie znowu spadnie.

W 2018 roku w regionie panowała ekstremalna susza. Wówczas poziom jeziora spadł o 14,11 metra i wtedy uważano, że takie zdarzenie występuje raz na sto lat. Durig przekazał, że zmierzony w 1906 roku rekord niskiego poziomu wody zostanie pobity już w przyszłym tygodniu, jeśli prognozowane opady deszczu się nie pojawią.

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Sytuacja jest "katastrofalna", brakuje rozwiązania

Jezioro wysycha przez fale upałów - które w tym roku były wyjątkowo doskwierające - i niedobory opadów, związanymi ze zmianami klimatu. Durig uznał tę sytuację za "katastrofalną" i dodał, że działania polityczne, mające na calu przeciwdziałanie powtarzającym się suszom, utknęły w martwym punkcie. Mimo badań, które miały za zadanie przeanalizować sposoby ograniczenia strat wody, wynikających z kresowego ukształtowania terenu pod jeziorem, nie udało się dojść do konkretnego rozwiązania.

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- Tak, bardzo się martwię - powiedział Durig. - W rzeczywistości na froncie politycznym nic się w tym temacie nie dzieje, powiedziałbym, że w kontekście problemu suszy zostaliśmy nieco pominięci - dodał.

Źródło: Reuters
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Tagi:
jezioroSzwajcariasusza
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