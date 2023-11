Ponad cztery miliony osób w obliczu klęski głodu po katastrofalnych suszach i powodziach

czytaj dalej

Niedźwiedź zaatakował w niedzielę w Bieszczadach 56-latka. Mężczyzna z licznymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Odniósł rany rąk i pleców. Do zdarzenia doszło w rejonie nieistniejącej wsi Hulskie obok Zatwarnicy. - Pamiętajmy, niedźwiedź to nie pluszowy miś, może być groźny przy bliskim spotkaniu - powiedział w poniedziałek Jan Mazur, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowej w Krośnie.