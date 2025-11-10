Eksperci z amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) wydali ostrzeżenia przed opadami śniegu, burzami śnieżnymi i zawiejami dla północno-wschodniej części USA. W nocy z niedzieli na poniedziałek chłodny front dotarł do Chicago i obszaru metropolitarnego tego miasta. Sprawił, że mocno sypie tam śnieg. Jak podała stacja CBS News, pas opadów będzie stopniowo rozszerzał się na południe i zachód.
Po północy widzialność na międzynarodowym lotnisku Chicago-Midway spadła do 400 metrów z powodu zamieci śnieżnej. Na międzynarodowych lotniskach O'Hare i Midway spodziewane są znaczne opóźnienia.
Obfite opady śniegu w USA
Zdaniem synoptyków front chłodny może okazać się jednym z najgroźniejszych w ostatnich latach. W niektórych regionach USA może spaść 60 centymetrów śniegu, a lokalnie nawet 120 cm. Tak obfite opady mogą doprowadzić do paraliżu komunikacyjnego i niemal zerowej widoczności.
Kanał pogodowy stacji Fox podał, że porywy wiatru nad jeziorem Michigan mogą osiągać do 50 kilometrów na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Dla Chicago wydano pierwsze od siedmiu lat ostrzeżenie o zimowej burzy w listopadzie. Zdaniem ekspertów najsilniejsze śnieżyce mają wystąpić wzdłuż jeziora Michigan, a także nad stanami: Michigan, Ohio, Pensylwania i północną częścią Nowego Jorku, gdzie może spaść od 20 do 30 centymetrów śniegu. W miarę przesuwania się układu na wschód, opady obejmą obszary położone za jeziorami Erie i Ontario.
Apel służb
Służby meteorologiczne apelują do mieszkańców o unikanie podróży, przygotowanie zapasów i ostrożność w nadchodzących dniach, gdyż sytuacja może stanowić realne zagrożenie dla życia. Przypominają też, aby zadbać o zwierzęta domowe i nie zostawiać je na zewnątrz.
Autorka/Autor: anw
Źródło: CNN, PAP, CBS News
Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved