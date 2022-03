Oberstdorf. Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich

Już w najbliższy weekend skoczkowie zmierzą się na skoczni mamuciej w niemieckim Oberstdorfie. Czy aura będzie sprzymierzeńcem zawodników? Sprawdź prognozę pogody.

Sezon w skokach narciarskich 2021/2022 już niebawem dobiegnie końca. Konkurs w Oberstdorfie to przedostatnie zawody Pucharu Świata.

Prognoza pogody na zawody Pucharu Świata

W piątek w Oberstdorfie odbędzie się oficjalny trening i kwalifikacje. Przez cały dzień będzie pogodnie, chwilami słońce może być przysłonięte chmurami. O godzinie 15 termometry pokażą 12 stopni Celsjusza, a wiatr będzie rozpędzał się do 2-8 metrów na sekundę. Wieczorem temperatura spadnie do 4 st. C, zaś porywy wiatru będą osiągać 3-7 m/s.

W sobotę, na kiedy zaplanowano serię konkursową, należy spodziewać się słońca, która w ciągu dnia zasnuje się chmurami. Po południu temperatura wyniesie 10 st. C, a około wieczorem 3 st. C. Wiatr w porywach o godz. 15 sięgnie 3-8 m/s, a o godz. 19 osłabnie do 1-6 m/s.

W niedzielę skoczkowie wezmą udział w serii konkursowej. Na ten dzień synoptycy prognozują słońce z chwilowym zachmurzeniem. Na termometrach o godzinie 15 będą zobaczymy 9 stopni Celsjusza, a o godz. 19 temperatura spadnie do 4 st. C. Wiatr początkowo powieje z prędkością do 4 m/s, a wieczorem jego siła wyniesie 1-5 m/s.

Oberstdorf. Terminarz zawodów

Piątek, 18.03.2022

15.00 - oficjalny trening

17.15 - kwalifikacje

Sobota, 19.03.2022

14.45 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa

Niedziela, 20.03.2022

14.45 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursowa

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl, eurosport.pl