Świat Szykowała się do wejścia na żywo, nagle doszło do eksplozji Anna Bruszewska |

Butla z gazem eksplodowała za reporterką Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Pożary szaleją na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Z powodu zagrożenia, jakie ze sobą niesie żywioł, ewakuowano ponad 40 tysięcy osób. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na terenie gminy Lège-Cap-Ferret położonej w regionie Nowa Akwitania w departamencie Żyronda. Dziennikarka francuskiej telewizji M6 - Pauline Ben Sassi - była świadkiem eksplozji butli z gazem, która raniła strażaka.

Eksplozja uchwycona na nagraniu

Dziennikarka przygotowywała się do wejścia na żywo w wieczornych wiadomościach, gdy za nią w oddali doszło do eksplozji. Całe zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu.

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- To najprawdopodobniej była butla z gazem, która właśnie wybuchła. Usłyszeliśmy bardzo głośną eksplozję, strażak upadł na ziemię, a jego koledzy pospieszyli mu z pomocą - relacjonowała dziennikarka już podczas wejścia antenowego, zachowując spokój. Jak przekazał Marc Vermeulen, strażak z departamentu Żyronda, funkcjonariusz doznał otwartego złamania kostki.

Szalejący w departamencie Żyronda pożar strawił ponad 10 tysięcy hektarów.

Redagował dd