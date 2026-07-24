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Szykowała się do wejścia na żywo, nagle doszło do eksplozji

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Francja
Butla z gazem eksplodowała za reporterką
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
We Francji trwa walka z pożarami. Jak miejscami trudna jest sytuacja, można zobaczyć dzięki relacji francuskiej dziennikarki telewizyjnej. Kiedy przygotowywała się do wejścia na żywo, w oddali eksplodowała butla z gazem. W wyniku zdarzenia ranny został strażak.

Pożary szaleją na południowym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Z powodu zagrożenia, jakie ze sobą niesie żywioł, ewakuowano ponad 40 tysięcy osób. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek wieczorem na terenie gminy Lège-Cap-Ferret położonej w regionie Nowa Akwitania w departamencie Żyronda. Dziennikarka francuskiej telewizji M6 - Pauline Ben Sassi - była świadkiem eksplozji butli z gazem, która raniła strażaka.

Eksplozja uchwycona na nagraniu

Dziennikarka przygotowywała się do wejścia na żywo w wieczornych wiadomościach, gdy za nią w oddali doszło do eksplozji. Całe zdarzenie zostało uchwycone na nagraniu.

- To najprawdopodobniej była butla z gazem, która właśnie wybuchła. Usłyszeliśmy bardzo głośną eksplozję, strażak upadł na ziemię, a jego koledzy pospieszyli mu z pomocą - relacjonowała dziennikarka już podczas wejścia antenowego, zachowując spokój. Jak przekazał Marc Vermeulen, strażak z departamentu Żyronda, funkcjonariusz doznał otwartego złamania kostki.

Szalejący w departamencie Żyronda pożar strawił ponad 10 tysięcy hektarów.

Redagował dd

Źródło: M6, Huffingtonpost
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Tagi:
PożaryFrancja
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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