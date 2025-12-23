Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert

Powodzie we Francji Źródło: ENEX

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Mieszkańcy departamentu Hérault, który położony jest na południu Francji, od weekendu zmagają się z powodziami. Jak podają lokalne media, około 1,4 tysiąca domów jest pozbawionych prądu, w tym 600 w miejscowości Palavas-les-Flots.

- Wiele instalacji znajduje się pod wodą, co uniemożliwia przywrócenie dostaw elektryczności. Trzeba czekać z naprawą do opadnięcia wód powodziowych - przekazał francuski operator sieci dystrybucji energii elektrycznej Enedis.

Wydano czerwony alert

Od poniedziałku w departamencie Hérault obowiązuje czerwony alert, najwyższego stopnia, przed powodziami. Z komunikatu meteorologów z Meteo France wynika, że w regionie tym może spaść jeszcze w ciągu doby od 90 do 120 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, w okolicach miasta Montpellier, może spaść nawet do 150 l/mkw.

Kolejna porcja opadów może jeszcze bardziej utrudnić sytuację mieszkańców departamentu, którzy od kilku dni walczą z żywiołem.

Pour mardi 23 décembre 2025 :

🔴 1 département en Vigilance rouge

🟠 1 département en Vigilance orange



Pour mercredi 24 décembre 2025 :

🔴 1 département en Vigilance rouge

🟠 1 département en Vigilance orange



Restez prudents et informés :https://t.co/JGz4rTUvHP pic.twitter.com/MkGZRtUn9B — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) December 23, 2025 Rozwiń

Woda niezdatna do picia

W niektórych miejscowościach w departamencie Hérault woda jest niezdatna do picia, dlatego we wtorek władze gmin Lodévois i Larzac rozdały ponad 12 tysięcy butelek wody. W środę również ma zostać przeprowadzona taka akcja.

Powodzie w departamencie Hérault na południu Francji Powodzie na południu Francji Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo Powodzie na południu Francji Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo Powodzie na południu Francji Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo Powodzie na południu Francji Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo Powodzie na południu Francji Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo Powodzie na południu Francji Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo Powodzie na południu Francji Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo