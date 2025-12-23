Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Powodzie tuż przed świętami. Wydano czerwony alert

Powodzie na południu Francji
Powodzie we Francji
Źródło: ENEX
Intensywne opady deszczu doprowadziły do powodzi we francuskim departamencie Hérault. Część domów nie ma prądu, a miejscami woda jest niezdatna do picia. Żywioł utrudnił mieszkańcom tego regionu przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

Mieszkańcy departamentu Hérault, który położony jest na południu Francji, od weekendu zmagają się z powodziami. Jak podają lokalne media, około 1,4 tysiąca domów jest pozbawionych prądu, w tym 600 w miejscowości Palavas-les-Flots.

- Wiele instalacji znajduje się pod wodą, co uniemożliwia przywrócenie dostaw elektryczności. Trzeba czekać z naprawą do opadnięcia wód powodziowych - przekazał francuski operator sieci dystrybucji energii elektrycznej Enedis.  

Wydano czerwony alert

Od poniedziałku w departamencie Hérault obowiązuje czerwony alert, najwyższego stopnia, przed powodziami. Z komunikatu meteorologów z Meteo France wynika, że w regionie tym może spaść jeszcze w ciągu doby od 90 do 120 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie, w okolicach miasta Montpellier, może spaść nawet do 150 l/mkw.

Kolejna porcja opadów może jeszcze bardziej utrudnić sytuację mieszkańców departamentu, którzy od kilku dni walczą z żywiołem.

Woda niezdatna do picia

W niektórych miejscowościach w departamencie Hérault woda jest niezdatna do picia, dlatego we wtorek władze gmin Lodévois i Larzac rozdały ponad 12 tysięcy butelek wody. W środę również ma zostać przeprowadzona taka akcja.

Powodzie w departamencie Hérault na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo
Powodzie na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo
Powodzie na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo
Powodzie na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo
Powodzie na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo
Powodzie na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo
Powodzie na południu Francji
Powodzie na południu Francji
Źródło: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo

Autorka/Autor: anw

Źródło: ENEX, Reuters, francebleu.fr, herault-tribune.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Guillaume Horcajuelo

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaPowódź
Czytaj także:
Opady marznące, oblodzenie
Marznące opady. Kiedy zrobi się ślisko?
Polska
Smog
Miasto skąpane w smogu. "Nie wychodziłam z domu od tygodnia"
Smog
Mróz, noc
Takiej nocy w pogodzie nie było dawno
Prognoza
Rakieta
"Jesteśmy głęboko zasmuceni". Kosmiczna kraksa tuż po starcie
Świat
Zapadlisko, Turcja
Setki ogromnych dziur w ziemi. "Czy się martwimy? Oczywiście"
Świat
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
Prognoza
Pada śnieg, Gołdap (Warmińsko-Mazurskie)
Są takie miejsca w Polsce, gdzie zrobiło się biało
Polska
Zimowe warunki w Arabii Saudyjskiej
W Arabii Saudyjskiej spadł...śnieg
Świat
Nad Kalifornię nadciągają potężne ulewy
W święta w Kalifornii może dojść do katastrofalnej powodzi
Świat
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
Świat
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
Prognoza
Uwaga na gołoledź
Trudna noc na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Ośmiornica zwyczajna
Tak dużo ośmiornic nie było tu od dekad. To wcale nie jest dobry znak
Świat
noc, słaby śnieg
Nocą w części kraju spadnie mokry śnieg
Prognoza
Anoplognathus viridiaeneus, znany w Australii jako King Christmas beetle
Tu ze świętami Bożego Narodzenia kojarzą się świnie i chrząszcze
Ciekawostki
Lej krasowy we wschodniej Anglii pochłonął dwie łodzie
Ziemia zapadła się i pochłonęła dwie łodzie
Świat
25 min
pc
Polka częścią misji księżycowej. "W NASA będzie zatrudniony cały zespół, żeby śledzić kupę"
Kijek w kosmosie
Mróz, zima, zimno, śnieg
Blokada Rexa urządzi nam Boże Narodzenie. Możliwy dwucyfrowy mróz
Prognoza
Silne opady doprowadziły do wysokiego poziomu rzeki Tarn
300 litrów na metr kwadratowy w dwa dni. "Widok był porażający"
Świat
Pościg za kozłem w Wielkiej Brytanii
Gonił kobietę, wyjadał pomarańcze. Policjanci ruszyli w pościg
Świat
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
Świat
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
Nauka
Przesilenie zimowe w Stonehenge 2025
Tysiące osób świętowało przesilenie zimowe. "To niesamowite"
Świat
Zalane ulice w Redding
Ulice zamieniły się w potoki. Kolejna powódź może przyjść na święta
Świat
Mężczyzna odgarniający śnieg w wiosce Penhas da Saude w Portugalii
Śnieg zasypał część Portugalii
Świat
Gęsta mgła
Alarmy IMGW w pięciu województwach
Prognoza
Pochmurno, chmury, zima bez śniegu
Pochmurne niebo, na termometrach do 5 stopni
Prognoza
Gęsty smog w stolicy Indii
Smog był tak gęsty, że mieszkańcy uciekali z miasta
Smog
Mgła w Kielcach
Lokalnie wciąż mają snuć się mgły
Prognoza
Jaskinia w lodowcu Morteratsch
Ta atrakcja turystyczna to zwiastun zagłady
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom