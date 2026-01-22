Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość

Powódź, która była następstwem obfitych opadów deszczu, mocno dotknęła miejscowość Quimperle położoną w Bretanii, w departamencie Finistère. Zalane zostały tam domy, a ulice zmieniły się w rwące potoki. Mieszkańcy zostali ewakuowani na wyżej położone tereny - poinformowały w czwartek lokalne media.
Powódź we Francji
Na zdjęciach i nagraniach wykonanych przez Arnauda Le Danteca, mieszkańca Quimperle widać, że woda wdarła się do budynków, które znajdują się na ulic Quai Brizeux, tuż przy rzece Laita.
Mieszkańcy Quimperle, miasteczka liczącego około 12 tysięcy osób, obawiają się, że skutki powodzi mogą być poważniejsze niż w 2014 r. Wówczas potężna woda mocno zniszczyła infrastrukturę i budynki w tym mieście. Jak donoszą lokalne media, to największa powódź od ponad 10 lat.
Trzy departamenty w Bretanii nadal objęte są pomarańczowymi ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami deszczu.
Autorka/Autor: anw
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Arnaud Le Dantec/Reuters