Ulice jak rwące potoki. Ewakuowano całą miejscowość

2026-01-22T173521Z_1_LWD912622012026RP1_RTRWNEV_C_9126-EUROPE-WEATHER-FRANCE-FLOOD-0001
Powódź we Francji
Źródło: Arnaud LE Dantec/Reuters
Gwałtowna powódź nawiedziła francuską miejscowość Quimperle. Zalane zostały w niej domy, a ulice zmieniły się w rwące potoki. Jak donoszą lokalne media, to największa powódź od ponad 10 lat.

Powódź, która była następstwem obfitych opadów deszczu, mocno dotknęła miejscowość Quimperle położoną w Bretanii, w departamencie Finistère. Zalane zostały tam domy, a ulice zmieniły się w rwące potoki. Mieszkańcy zostali ewakuowani na wyżej położone tereny - poinformowały w czwartek lokalne media.

Powódź we Francji

Na zdjęciach i nagraniach wykonanych przez Arnauda Le Danteca, mieszkańca Quimperle widać, że woda wdarła się do budynków, które znajdują się na ulic Quai Brizeux, tuż przy rzece Laita.

Powódź w Quimperle
Powódź w Quimperle
Źródło: Arnaud Le Dantec/Reuters

Mieszkańcy Quimperle, miasteczka liczącego około 12 tysięcy osób, obawiają się, że skutki powodzi mogą być poważniejsze niż w 2014 r. Wówczas potężna woda mocno zniszczyła infrastrukturę i budynki w tym mieście. Jak donoszą lokalne media, to największa powódź od ponad 10 lat.

Trzy departamenty w Bretanii nadal objęte są pomarańczowymi ostrzeżeniami przed intensywnymi opadami deszczu.

Autorka/Autor: anw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Arnaud Le Dantec/Reuters

FrancjaPowódź
