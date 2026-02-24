Logo TVN24
Świat

Powódź w Grecji. Na horyzoncie kolejne obfite opady

Grecki region Ewros pod wodą
Powódź w greckim regionie Ewros (wideo bez dźwięku)
Źródło: PAP/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS
Powódź, która była następstwem intensywnych opadów deszczu, nawiedziła grecki region Ewros położony przy granicy z Turcją. Jak donoszą lokalne media, setki hektarów pól uprawnych znalazło się pod wodą.
Obfite opady deszczu doprowadziły do powodzi w greckim regionie Ewros położonym na wschodzie kraju, przy granicy z Turcją. Przepływająca przez niego rzeka Marica wylała, przez co pod wodą znalazło się wiele okolicznych terenów.

Ewros to jednostka regionalna, w skład której wchodzą gminy: Aleksandropolis, Didimoticho, Orestiada, Samotraka, Sufli. Mieszka w niej ponad 130 tysięcy osób.

Po obfitych opadach zalany został grecki region Ewros
Źródło: PAP/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS
Źródło: PAP/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS
Grecki region Ewros pod wodą
Grecki region Ewros pod wodą
Grecki region Ewros pod wodą
Zalania w greckim regionie Ewros
Zalania w greckim regionie Ewros
Powódź w Grecji

Jak podały lokalne media, w Kornofolii, miejscowości położonej na południe od gminy Sufli, pękł wał przeciwpowodziowy. Ogromna ilość wody zalała ponad 400 hektarów pól uprawnych, a także niektóre osiedla.

Burmistrz Sufli - Panagiotis Kalakikos - powiedział w czwartek, że rolnicy stoją w obliczu ogromnego kryzysu, ponieważ wiele terenów rolnych znalazło się pod wodą. Kalakikos najbardziej martwi się o społeczności Lavara, ponieważ tam prognozowane są kolejne, bardzo intensywne opady deszczu. - Ma tam padać w ciągu 48 godzin. Te kolejne opady prawdopodobnie jeszcze bardziej pogorszą sytuację w Ewrosie - mówił w rozmowie z greckim dziennikiem Kathimerini.

Lokalne media uważają, że regularnie nawiedzające region Ewros powodzie uwypukliły pilną potrzebę opracowania i realizowania nowych projektów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Według Socratisa Famellosa, greckiego polityka, rząd brak swoich działań usprawiedliwia ekstremalnymi warunkami pogodowymi. - Brak nowoczesnej infrastruktury prowadzi do suszy latem i sprawia, że deszcz staje się zagrożeniem zimą - mówił.

Powódź dotknęła też tureckiego Adrianopolu, miasta nazywanego też Edirne, które położone jest na wschodnim brzegu rzeki Marica.

Opracowała Anna Bruszewska

Źródło: ekathimerini.com

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS

