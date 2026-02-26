Powódź w Grecji. Kolejne godziny mogą być "krytyczne"

Powódź w greckim regionie Ewros (wideo bez dźwięku) Źródło: PAP/EPA/DIMITRIS ALEXOUDIS

Obfite opady deszczu nawiedziły północno-wschodnią Grecję na początku tygodnia. Najtrudniejsza sytuacja panowała w regionie Ewros niedaleko granicy z Turcją. Wezbrana rzeka Marica wystąpiła tam z brzegów, zalewając okoliczne tereny rolnicze i zagrażając obszarom zamieszkałym.

Przygotowania na krytyczne godziny

W czwartek lokalne media podały, że w regionie od trzech dni obowiązuje stan wysokiej gotowości powodziowej. Od poniedziałku stan wody w Maricy utrzymuje się bowiem powyżej progu alarmowego wynoszącego 6,4 metra, miejscami sięgając nawet siedmiu metrów.

Stałym monitoringiem objęte zostały obszary dookoła miejscowości Didimoticho i Sufli. Drogi zostały zamknięte, a służby postawione w stan gotowości. W środę w rejonie wzmacniane były wały przeciwpowodziowe i układane worki z piaskiem. Władze miejscowości określiły najbliższe godziny jako "krytyczne".

Do tej pory powodzie zniszczyły tysiące hektarów pól uprawnych w Ewros. Poziom wody ma zacząć opadać dopiero po 28 lutego.

Opracowała: Agnieszka Stradecka