"Od razu po wycieku ropy szukaliśmy i zabieraliśmy poszkodowane ptaki". Kilkadziesiąt wróciło na wolność

- Od razu po wycieku ropy zaczęliśmy pracować. Szukaliśmy i zabieraliśmy poszkodowane ptaki, monitorowaliśmy plaże. Zapewniliśmy im opiekę medyczną, odpowiedni czas by wróciły do zdrowia. Dzięki tej pracy mogliśmy wypuścić pierwszą grupę zdrowych ptaków - mówiła Jessica Oliden Garcia ze Służby Leśnej i Przyrodniczej w Limie.

Ropa skaziła ponad 20 plaż

Wyciek ropy, do którego doszło w połowie stycznia, doprowadził do zanieczyszczenia co najmniej 24 plaż. Skażone zostały wody przybrzeżne. Wielu wolontariuszy i weterynarzy ruszyło z pomocą by uratować zwierzęta, często całkowicie pokryte ropą naftową. Władze potwierdziły znalezienie licznych martwych zwierząt pokrytych ropą.