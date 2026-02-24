Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Peru. Katastrofa śmigłowca podczas powodzi. 15 osób zginęło

Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Zniszczenia wywołane intensywnymi opadami deszczu i powodziami na południu Peru
Źródło: Reuters
Ulewne deszcze i lawiny błotne paraliżują południe Peru. Podczas akcji pomagania powodzianom rozbił się wojskowy śmigłowiec. W katastrofie zginęło 15 osób.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

15 osób zginęło w katastrofie wojskowego śmigłowca, który brał udział w akcji ratunkowej na południu Peru - poinformowała w poniedziałek stacja BBC. Maszyna zniknęła z radarów w niedzielę podczas operacji w regionie dotkniętym ulewnymi deszczami i powodziami.

Peruwiańskie siły zbrojne przekazały, że śmigłowiec Mi-17 stracił łączność radiową, gdy operował w regionie Arequipa na południu kraju. Intensywne opady doprowadziły tam do rozległych powodzi, lawin błotnych oraz zniszczeń infrastruktury drogowej. Wrak odnaleziono w poniedziałek w okręgu Chala. Na pokładzie maszyny znajdowało się czterech członków załogi oraz 11 pasażerów, w tym siedmioro dzieci. Wszyscy zginęli.

Lawiny błotne i miejscowości odcięte od świata

Katastrofa wydarzyła się w czasie, gdy południowe regiony kraju - w tym miasta Ica i Arequipa - zmagają się ze skutkami gwałtownych opadów. W niedzielę i poniedziałek lawiny błotne blokowały autostrady, a woda zalewała drogi, domy i pola uprawne.

W miejscowości Ocucaje w okolicy miasta Ica przewróciła się ciężarówka, porwana przez osuwisko. Na nagraniach z tamtego rejonu widać samochody próbujące przejechać przez zalane odcinki dróg oraz policjantów pomagających mieszkańcom przedostać się pieszo przez podtopione tereny. W wielu miejscach utworzyły się długie korki z powodu zablokowanych tras.

Zniszczenia wywołane przez intensywne deszcze i powodzie w mieście Arequipa
Zniszczenia wywołane przez intensywne deszcze i powodzie w mieście Arequipa
Źródło: PAP/EPA/Oswald Charca
Widok z góry na zalane miasto
Widok z góry na zalane miasto
Źródło: PAP/EPA/Oswald Charca

Apel o ogłoszenie stanu wyjątkowego

Jedna z mieszkanek obszarów dotkniętych skutkami kataklizmu apelowała o natychmiastową pomoc.

- Potrzebujemy ciężkiego sprzętu, bo wszystko jest zasypane gruzami. Jeśli znowu spadnie deszcz, kolejne osuwisko sprawi, że wszystko runie - mówiła w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

Jeden z tamtejszych księży podkreślał dramatyczną sytuację rodzin odciętych od świata.

- Ci ludzie nie jedli dziś nawet śniadania. Musimy dostarczyć im jedzenie i pomóc we wszystkim, w czym się da - opowiadał. Gubernator regionu Arequipa Rohel Sanchez zwrócił się do władz centralnych o ogłoszenie stanu wyjątkowego i skierowanie ciężkiego sprzętu z resortów transportu, rolnictwa i mieszkalnictwa w celu przyspieszenia usuwania skutków katastrofy. Rada Ministrów Peru poinformowała, że ponad 700 dystryktów w całym kraju - niemal połowa wszystkich - zostało objętych stanem nadzwyczajnym w związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Prognozy przewidują dalsze umiarkowane i intensywne opady deszczu na obszarach przybrzeżnych i andyjskich co najmniej do 24 lutego, co budzi obawy przed kolejnymi osuwiskami i podtopieniami.

Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Zniszczona infrastruktura miasta Arequipa
Źródło: PAP/EPA/Oswald Charca

Opracowała Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Oswald Charca

Udostępnij:
Tagi:
PeruPowódźdeszcz
Czytaj także:
Śnieżyce w USA
Spadło ponad 90 centymetrów śniegu, setki tysięcy odbiorców bez prądu
Świat
IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem
Uwaga, znów będzie ślisko. Są ostrzeżenia
Prognoza
Śnieg, roztopy
Gwałtowne wzrosty stanów wody po roztopach. Są alarmy
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem
To będzie dzień z szerokim wachlarzem opadów
Prognoza
Szczecińskie Jasne Błonia zalane po roztopach
Klimatolog: woda roztopowa pomoże, ale na dłuższą metę nie rozwiąże problemu
Polska
Interwencja strażaków po zalaniu spowodowanym roztopami
Skutki roztopów. Nieprzejezdne drogi, prawie dwa tysiące interwencji strażaków
Polska
Deszcz, noc
Noc na plusie, ale z opadami
Prognoza
Kot z czworgiem uszu
Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów
Ciekawostki
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
10 centymetrów śniegu, tęgi nocny mróz i napływ "gorąca" znad Afryki
Prognoza
Do zawalenia się stodoły doszło w miejscowości Laśmiady
Dach zawalił się i przygniótł krowy
Polska
ventusky-rain-3h-20260224t0000-52n19e
Deszcz zamiast mrozu. Mapy pokazują, gdzie pada
Prognoza
Śnieżyca na Times Square w Nowym Jorku
Pierwszy taki alert od trzech dekad. Nor'easter szaleje
Świat
deszcz, ulewa, noc
Wiele deszczowych miejsc, temperatura sięgnie 10 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
USA
Odwołane loty, zakaz przemieszczania się. Nor'easter zagraża USA
Świat
Zła jakość powietrza w Seulu
Wydano ostrzeżenia przed smogiem. Mieszkańcy założyli maseczki
Smog
deszcz, ulewa, noc
Deszczowa noc, w dzień mocniej powieje
Prognoza
Sowy
Sześciu niezwykłych gości na ogrodzeniu. "Pierwszy raz widzę coś takiego"
Polska
Międzynarodowy zespół naukowców wykonał najgłębszy na świecie odwiert w rejonie Antarktydy
Rekordowy odwiert na Antarktydzie. "Niczym wehikuł czasu"
Nauka
W Hiszpanii nastała wiosenna aura
Ponad 20 stopni na termometrach. Wszystko za sprawą antycyklonu
Świat
Żółwie wróciły na wyspę
Wyginęły prawie 200 lat temu, właśnie wróciły
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Idzie ciepło, jakiego dawno Polska nie widziała
Prognoza
Rakieta SLS z modułem Orion - misja Artemis II
"Przerwa w dopływie helu". Kluczowa misja NASA i wielki znak zapytania
Nauka
Idzie ocieplenie
Rewolucyjna zmiana. "Czeka nas zupełnie inna pogoda"
Prognoza
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Prognoza
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Prognoza
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Świat
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom