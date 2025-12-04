Logo TVN24
Świat

Ten pies ma najdłuższy język na świecie

|
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Księga rekordów Guinnessa ma nowego mistrza w kategorii... najdłuższego języka wśród psów. Jest nim Ozzy z Oklahomy, który pobił poprzedniego rekordzistę o kilka dobrych centymetrów.

Ozzy to mieszaniec doga z Bordeaux i bulmastifa. Mieszka w Oklahoma City, stolicy stanu Oklahoma, razem ze swoją właścicielką Angelą Pick i jej rodziną. Kobieta opisuje go jako wiecznie uśmiechniętego psiaka, który ma zwyczaj skakania niczym kangur.

Pies z prawie 20-centymetrowym językiem

Niedawno Ozzy stał się znany szerszemu gronu. Wszystko dlatego, że został oficjalnym rekordzistą w kategorii najdłuższego języka u psów mierzącego 19,89 centymetra.

Właścicielka długo nie zdawała sobie sprawy z tego, że jej pies może być rekordzistą. Zasugerowali jej to weterynarze podczas rutynowego przycinania pazurów. Lekarze dokładnie zmierzyli język, a Angela Pick wysłała zgłoszenie do księgi rekordów Guinnessa. Okazało się, że Ozzy ma język dłuższy od poprzedniego rekordzisty, Rocky'ego z Bloomington w Illinois, aż o ponad siedem centymetrów. Nie mogą mu dorównać także posiadacze najdłuższych języków wśród ludzi: Chanel Tapper (9,75 cm) i Nick Stoeberl (10,1 cm).

Nietypowa cecha wyglądu psa

Pick przyznała, że poza tym, że Ozzy ma rekordowo długi język, to z medycznego punktu widzenia wszystko jest z nim w porządku.

- Miał wysunięty język od urodzenia. Ale pod względem medycznym nic mu nie dolega, był już kilka razy badany przez weterynarza i nie ma żadnych problemów z zębami ani nic takiego. Po prostu jego język jest nienaturalnie, niezgrabnie długi - powiedziała właścicielka psa. Dodała, że choć język Ozzy'ego jest wyjątkowo długi, to wcale nie używa go tak często do lizania domowników albo zbierania okruchów z podłogi.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Guinness World Records

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Psyzwierzęta
