Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Stan zdrowia humbaka z Bałtyku się pogorszył. "Jest chory"

|
Humbak widziany w niedzielę
Humbak znów utknął na mieliźnie na niemieckim wybrzeżu
Źródło: Reuters
Stan zdrowia humbaka, który znajduje się u wybrzeży niemieckiego miasta Wismar nad Morzem Bałtyckim, od soboty uległ znacznemu pogorszeniu. Władze i pracownicy ochrony przyrody mają jednak nadzieję, że zwierzę jeszcze odzyska siły i wydostanie się na dalsze wody.

Jak poinformował w niedzielę na konferencji prasowej Burkard Bascher, dyrektor niemieckiego Muzeum Oceanograficznego w Stralsundzie, humbak, który przebywa obecnie w rejonie miasta Wismar, jest bardzo osłabiony.

"Musimy liczyć się z najgorszymi scenariuszami"

Minister środowiska kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, gdzie leży Wismar, Till Backhaus na tym samym spotkaniu z dziennikarzami powiedział, że służby obecnie chcą pozostawić humbaka w spokoju. Mają nadzieję, że odzyska siły, uwolni się i znajdzie drogę, aby wydostać się z Morza Bałtyckiego.

- Jest chory. Widać to po stanie jego skóry. [Humbak - red.] miał kontakt z siecią rybacką, więc ma też problemy z tym związane. Nie wiemy na przykład, czy ma jakieś obrażenia wewnętrzne. Eksperci są zdania, że jest to osobnik zagubiony. One tak naprawdę tu nie pasują. Wszyscy to wiemy, a mimo to wciąż mamy nadzieję, że odnajdzie drogę. Musimy jednak liczyć się również z najgorszymi scenariuszami - dodał Backhaus.

- [Humbak red.] nie utknął na piaszczystej łasze. Woda, w której się znajduje, jest wystarczająco głęboka, by mógł z niej wypłynąć, dlatego na razie pozostawiamy zwierzę w spokoju. Mamy nadzieję, że po prostu zbiera tam siły i będzie w stanie samodzielnie odpłynąć, a następnie, w końcu znajdzie odpowiednią drogę - powiedziała Stephanie Gross, ekspertka z niemieckiego Instytutu Badań nad Fauną Lądową i Wodną w rozmowie z agencją informacyjną Reuters.

W niedzielę zwierzęciu nadano imię Timmy, które jest nawiązaniem do nazwy miasta Timmendorfer Strand, gdzie ssak utknął na początku tygodnia. Udało się go uwolnić dopiero w nocy z czwartku na piątek.

Źródło: Reuters/Greenpeace

Tym razem uwolnił się sam

Wolność zwierzęcia nie trwała jednak długo. Od piątku długopłetwiec oceaniczny, zamiast kontynuować podróż w kierunku Morza Północnego, krążył wzdłuż niemieckiego wybrzeża, płynąc w stronę Zatoki Wismarskiej. W sobotę zwierzę utknęło ponownie niedaleko miasta Wismar, około 60 kilometrów dalej na wschód od miejsca, gdzie stało się to po raz pierwszy - przekazała agencja informacyjna Reuters.

Na szczęście tym razem humbak nie pozostał na mieliźnie tak długo jak za pierwszym razem. W nocy z soboty na niedzielę, gdy podniósł się poziom wody, zwierzęciu udało się samodzielnie wrócić na głębsze wody - poinformował Claus Tantzen, rzecznik Ministerstwa Środowiska kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Gdy zwierzę uwolniło się z opresji, zaopiekowała się nim policja wodna, która stara się śledzić jego wędrówkę.

Źródło: Reuters

Taka woda mu szkodzi

Humbaka po raz pierwszy zauważono w poniedziałek 23 marca w rejonie miasta Timmendorfer Strand po tym, jak utknął na piaszczystej łasze. W akcję ratunkową włączyli się specjaliści zajmujący się ssakami morskimi. Służby użyły ciężkiego sprzętu, aby wykopać ścieżkę, która umożliwiła zwierzęciu wydostanie się z potrzasku.

Panujące w Bałtyku warunki nie sprzyjają humbakowi. Według biologów zewnętrzne warstwy skóry długopłetwca złuszczają się z powodu niskiego zasolenia morza. Aby przeżyć, zwierzę potrzebuje wypłynąć na głębokie wody, gdzie zasolenie jest znacznie wyższe, najlepiej w rejony Atlantyku.

Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
Źródło: Reuters, Tagesschau, RTL, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Greenpeace

Udostępnij:
Tagi:
NiemcyMorze Bałtyckie
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom