Dzik wszedł do centrum handlowego w Berlinie

Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie Źródło: Paweł Szymański - Radny Dzielnicy Wilanów

Około godziny 9 w piątek berlińska policja otrzymała nietypowe zgłoszenie. Dotyczyło dzika, który wtargnął do centrum handlowego Allende-Center dzielnicy Koepenick w Berlinie. Jak podała niemiecki tygodnik "Der Spiegel", zwierzę weszło przez przesuwane, szklane drzwi i poruszało się alejkami jednego ze sklepów. Aby je schwytać, funkcjonariusze policji zwrócili się o pomoc do pracowników ogrodu zoologicznego Tierpark Berlin.

Dzik w centrum handlowym

Do centrum handlowego przyjechali pracownicy zoo i weterynarz, który miał ze sobą środek usypiający. Na miejscu okazało się, że podanie dzikowi tej substancji nie jest jednak możliwe ze względu na ograniczoną przestrzeń. Ostatecznie służbom udało się zwierzę wypłoszyć. Z drewnianych palet ułożono tor, którym dzik wybiegł na zewnątrz i wrócił z powrotem do lasu.

"Dzik wrócił na wolność" - przekazał rzecznik berlińskiej policji we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, kiedy dzik pojawił się w centrum stolicy Niemiec. Jak przypomina agencja AFP, w połowie 2023 roku dzik biegający po ulicach południowo-zachodniego Berlina wywołał panikę, ponieważ niektórzy przechodnie pomylili go z lwicą.

Aktuell sind unsere Einsatzkräfte des #A36 gemeinsam mit dem Tierpark Berlin im Allende-Center in #Köpenick im Einsatz. Dort hat sich ein Wildschwein in das Einkaufszentrum verirrt.

^tsm pic.twitter.com/FtTSJ7SJU7 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 13, 2026 Rozwiń