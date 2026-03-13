Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dzik wszedł do centrum handlowego w Berlinie

Dzik w centrum handlowym
Stado dzików wtargnęło na torowisko w Wilanowie
Źródło: Paweł Szymański - Radny Dzielnicy Wilanów
W piątek w jednym z berlińskich centrów handlowych pojawił się nietypowy klient - dzik. Zwierzę biegało alejkami w sklepie. Na miejsce wezwano policję i pracowników zoo.

Około godziny 9 w piątek berlińska policja otrzymała nietypowe zgłoszenie. Dotyczyło dzika, który wtargnął do centrum handlowego Allende-Center dzielnicy Koepenick w Berlinie. Jak podała niemiecki tygodnik "Der Spiegel", zwierzę weszło przez przesuwane, szklane drzwi i poruszało się alejkami jednego ze sklepów. Aby je schwytać, funkcjonariusze policji zwrócili się o pomoc do pracowników ogrodu zoologicznego Tierpark Berlin.

Dzik w centrum handlowym

Do centrum handlowego przyjechali pracownicy zoo i weterynarz, który miał ze sobą środek usypiający. Na miejscu okazało się, że podanie dzikowi tej substancji nie jest jednak możliwe ze względu na ograniczoną przestrzeń. Ostatecznie służbom udało się zwierzę wypłoszyć. Z drewnianych palet ułożono tor, którym dzik wybiegł na zewnątrz i wrócił z powrotem do lasu.

"Dzik wrócił na wolność" - przekazał rzecznik berlińskiej policji we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

To nie pierwszy raz, kiedy dzik pojawił się w centrum stolicy Niemiec. Jak przypomina agencja AFP, w połowie 2023 roku dzik biegający po ulicach południowo-zachodniego Berlina wywołał panikę, ponieważ niektórzy przechodnie pomylili go z lwicą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TVN24

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: AFP, spiegel.de

Źródło zdjęcia głównego: Polizei Berlin

Udostępnij:
Tagi:
NiemcyBerlinzwierzęta
Zwiń opisWięcej
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom