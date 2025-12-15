Silne mrozy w Kanadzie Źródło: Ventusky.com

W ostatnim czasie doszło do osłabienia się wiru polarnego - dużego układu niskiego ciśnienia, znajdującego się w okolicy bieguna. W wyniku tego do Kanady spłynęły masy arktycznego powietrza.

Najwcześniejsze tak silne mrozy od 30 lat

W środę 10 grudnia w Braeburn w Jukonie, północno-zachodniej prowincji Kanady, zanotowano -53 stopnie Celsjusza - podał kanadyjski kanał pogodowy The Weather Network (TWN). Tak zimno tak wcześnie w grudniu nie było w kraju od 30 lat - taką samą wartość zarejestrowano 5 grudnia 1995 roku. W mieście Whitehorse, stolicy Jukonu, w środę termometry pokazały -40 st. C. Ostatnio tak niską temperaturę 10 grudnia lub wcześniej odnotowano tam w 2006 roku.

Mróz w Kanadzie

W kolejnych dniach fala chłodu przesunęła się na Prerie Kanadyjskie. W piątek w wielu miejscowościach w prowincjach Kolumbia Brytyjska, Alberta, Saskatchewan i Manitoba zanotowano wartości poniżej -20 st. C. Przez silny wiatr temperatury odczuwalne były jednak nawet kilkanaście stopni niższe, miejscami dochodząc do niemal -40 st. C.

W weekend mróz powędrował na wschód i osłabł podczas przechodzenia przez dość ciepłe Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie. Meteorolodzy TWN prognozują, że w poniedziałek w niektórych miejscowościach we wschodniej Kanadzie temperatura spadnie poniżej -10 stopni Celsjusza. Od wtorku ma się jednak zacząć ocieplać, a w środę w Ottawie, stolicy kraju, wartości na termometrach powinny być już dodatnie.

