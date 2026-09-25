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Wlecieli w oko huraganu. Zobacz nagranie

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Ujęcie z przelotu przez centrum huraganu Polo
Przelot przez centrum huraganu Polo - nagranie dwukrotnie przyspieszone
Źródło wideo: Reuters/NOAA Hurricane Hunters/Facebook/Pierce Niemiec
Źródło zdj. gł.: Reuters/NOAA Hurricane Hunters/Facebook/Pierce Niemiec
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Amerykańscy łowcy huraganów udostępnili nagranie z centrum huraganu Polo. Żywioł wciąż przemieszcza się nad wschodnim Pacyfikiem, zagrażając wybrzeżu Meksyku. Kolejna potężna burza na Oceanie Spokojnym rozszalała się na południe od Hawajów.

Według amerykańskiego Narodowego Centrum ds. Huraganów (NHC), w czwartek wieczorem czasu lokalnego huragan Polo nadal powoli przemieszczał się nad wodami wschodniego Pacyfiku. Żywioł tymczasowo osłabł do huraganu 4 kategorii, ale w ciągu najbliższej doby ma na powrót nabrać sił. W czwartkowy wieczór towarzyszyły mu podmuchy wiatru o prędkości 240 kilometrów na godzinę.

Centrum huraganu oddalało się od meksykańskiego wybrzeża, jednak jak wynika z prognoz, w weekend burza ma gwałtownie skręcić na północ. W poniedziałek Polo może uderzyć w Półwysep Kalifornijski, prawdopodobnie jako huragan drugiej kategorii.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Polo
Prognozowana trasa przejścia huraganu Polo
Źródło zdjęcia: NHC/NOAA

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Widok z centrum huraganu

Skalę żywiołu doskonale pokazuje nagranie, które udostępniła w mediach społecznościowych Narodowa Administracja Oceaniczno-Atmosferyczna (NOAA). Na początku tygodnia jeden z samolotów pilotowanych przez łowców huraganów wleciał w centrum huraganu. Na filmie widać, jak maszyna przebija się przez wirujące chmury i trafia do "oka cyklonu", gdzie panuje względny spokój.

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Przelot przez centrum huraganu Polo - nagranie dwukrotnie przyspieszone
Źródło: Reuters/NOAA Hurricane Hunters/Facebook/Pierce Niemiec

NOAA wyjaśniła, że podobne loty pomagają naukowcom zebrać dane kluczowe dla doskonalenia prognoz huraganowych. Ponadto Polo, który przeszedł gwałtowną intensyfikację, może dostarczyć cennych informacji na temat tego procesu.

Huragan spowodował wysokie fale i ulewne deszcze w południowo-zachodniej części Meksyku. W kilku miejscowościach zanotowano szkody materialne. Jak opowiadali agencji AFP mieszkańcy portowego miasta Lazaro Cardenas, mimo ustawionych barier i worków z piaskiem część nadmorskich budynków popękała, a woda wdarła się do domów.

"Nigdy nie widziałem trzech ostrzeżeń"

To nie jedyny huragan, jaki obecnie przemieszcza się nad Pacyfikiem. Na południe od Hawajów sił nabiera huragan Nolo, który w sobotę ma przejść bardzo blisko największej wyspy archipelagu, Hawai'i. W komunikacie ostrzegawczym NHC podało, że mogą wystąpić tam zagrażające życiu powodzie i lawiny błotne. Niebezpiecznie ma być zwłaszcza na stromych terenu we wschodniej i południowej części Hawai'i oraz na Maui.

W tym roku Hawaje zostały już dotknięte przez powodzie, trzęsienie ziemi oraz dwa huragany. - Pracuję tu od 20 lat i nigdy nie widziałem trzech ostrzeżeń przed huraganem dla tych wysp w ciągu roku - powiedział John Bravender z Krajowej Służby Meteorologicznej (NWS) w Honolulu.

Prognozowana trasa przejścia huraganu Nolo
Prognozowana trasa przejścia huraganu Nolo
Źródło zdjęcia: NHC/NOAA
Źródło: NOAA, Reuters, AFP, AP
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Tagi:
MeksykPacyfikHuragany, tajfuny, cyklonyhuragan
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