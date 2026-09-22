Polo nadciąga. "Ludzie są nieco zaniepokojeni"
Po Pacyfiku u wybrzeży Meksyku sunie potężny huragan Polo. Niesie ze sobą wiatr osiągający prędkość do 240 kilometrów na godzinę. Obecnie ma czwartą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona.
Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) żywioł ma tendencję do wzmacniania się i już we wtorek może osiągnąć najwyższą kategorię. Polo wkrótce skręci gwałtownie w kierunku północno-zachodnim, przemieszczając się wzdłuż zachodniego wybrzeża Meksyku przez kilka dni bez bezpośredniego zejścia na ląd.
Polo u wybrzeży Meksyku
We wtorek centrum huraganu znajdowało się w odległości 345 kilometrów od miasta Zihuatanejo w stanie Guerrero. To, że żywioł nie uderzy w ląd nie oznacza jednak, że zagrożenia gwałtowną pogodą nie będzie.
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Lać będzie przez kilka dni. "Ludzie są nieco zaniepokojeni"
Dla południowej części wybrzeża kraju meteorolodzy wydali ostrzeżenia, które mają obowiązywać do czwartku. W stanach Guerrero i Michoacan prognozowane są ulewne deszcze, które mogą powodować powodzie i osunięcia ziemi. Na tym obszarze kraju zajęcia w niektórych szkołach zostały zawieszone. Według prognoz skumulowana suma opadów może wynieść od 125 do nawet 300 litrów wody na metr kwadratowy.
Słabsze opady prognozowane są w stanach Oaxaca, Colima i Jalisco. Portal meksykańskiej telewizji N+ relacjonował, że w poniedziałek po południu policja w stanie Guerrero ogłaszała przez megafony komunikaty o ryzyku wystąpienia burz na plażach miasta Acapulco. Ten popularny region turystyczny został zniszczony przez huragan Otis w 2023 roku.
- Ludzie są nieco zaniepokojeni - powiedział agencji informacyjnej AFP Alfredo Mondragon, właściciel firmy świadczącej usługi turystyczne na plaży. Turysta Benjamin Martinez, który w niedzielę przyjechał samochodem do Acapulco z przedmieść Meksyku, miał wrócić w czwartek. Z uwagi na zagrożenie huraganem mężczyzna rozważa jednak wcześniejszy powrót.
Sezon na huragany w Meksyku trwa od maja do listopada. Zagrożone są wtedy oba wybrzeża - i pacyficzne, i atlantyckie.