Polo nadciąga. "Ludzie są nieco zaniepokojeni"

Huragan Polo na zdjęciach satelitarnych Źródło wideo: CSU/CIRA & NOAA/REUTERS Źródło zdj. gł.: NOAA

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Po Pacyfiku u wybrzeży Meksyku sunie potężny huragan Polo. Niesie ze sobą wiatr osiągający prędkość do 240 kilometrów na godzinę. Obecnie ma czwartą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona.

Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów (NHC) żywioł ma tendencję do wzmacniania się i już we wtorek może osiągnąć najwyższą kategorię. Polo wkrótce skręci gwałtownie w kierunku północno-zachodnim, przemieszczając się wzdłuż zachodniego wybrzeża Meksyku przez kilka dni bez bezpośredniego zejścia na ląd.

Polo u wybrzeży Meksyku

We wtorek centrum huraganu znajdowało się w odległości 345 kilometrów od miasta Zihuatanejo w stanie Guerrero. To, że żywioł nie uderzy w ląd nie oznacza jednak, że zagrożenia gwałtowną pogodą nie będzie.

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Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym wykonanym w podczerwieni Źródło zdjęcia: NOAA

Lać będzie przez kilka dni. "Ludzie są nieco zaniepokojeni"

Dla południowej części wybrzeża kraju meteorolodzy wydali ostrzeżenia, które mają obowiązywać do czwartku. W stanach Guerrero i Michoacan prognozowane są ulewne deszcze, które mogą powodować powodzie i osunięcia ziemi. Na tym obszarze kraju zajęcia w niektórych szkołach zostały zawieszone. Według prognoz skumulowana suma opadów może wynieść od 125 do nawet 300 litrów wody na metr kwadratowy.

Słabsze opady prognozowane są w stanach Oaxaca, Colima i Jalisco. Portal meksykańskiej telewizji N+ relacjonował, że w poniedziałek po południu policja w stanie Guerrero ogłaszała przez megafony komunikaty o ryzyku wystąpienia burz na plażach miasta Acapulco. Ten popularny region turystyczny został zniszczony przez huragan Otis w 2023 roku.

- Ludzie są nieco zaniepokojeni - powiedział agencji informacyjnej AFP Alfredo Mondragon, właściciel firmy świadczącej usługi turystyczne na plaży. Turysta Benjamin Martinez, który w niedzielę przyjechał samochodem do Acapulco z przedmieść Meksyku, miał wrócić w czwartek. Z uwagi na zagrożenie huraganem mężczyzna rozważa jednak wcześniejszy powrót.

Sezon na huragany w Meksyku trwa od maja do listopada. Zagrożone są wtedy oba wybrzeża - i pacyficzne, i atlantyckie.

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Huragan Polo na zdjęciach satelitarnych Źródło: CSU/CIRA & NOAA/REUTERS