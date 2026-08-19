Świat Grenada nie przestaje się trząść. "Ogarnęła mnie ogromna panika" Krzysztof Posytek |

Od kilku dni hiszpańską Grenadę nawiedzają wstrząsy Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Mieszkańcy Grenady i okolicznych miejscowości w Andaluzji na południu Hiszpanii od kilku dni doświadczają wstrząsów. W nocy z piątku na sobotę w rejonie zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 5, a we wtorek przed południem - 4,8. Po obu nastąpiły wstrząsy wtórne.

Trzęsienie ziemi w Hiszpanii. Kolejne wstrząsy

W nocy z wtorku na środę hiszpańskie miasto nawiedziły kolejne wstrząsy. Odnotowano ich co najmniej 10, z czego najsilniejszy, z epicentrum w Ogijares (siedem kilometrów na południe od Grenady), miał magnitudę 3,4 - poinformował hiszpański Narodowy Instytut Geograficzny (IGN). Po nim zanotowano dziewięć słabszych wstrząsów.

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Służby medyczne przekazały, że udzieliły pomocy 14 osobom - w większości przypadków chodziło o ataki paniki lub napady lęku - a służby ratunkowe otrzymały ponad 500 zgłoszeń. We wtorek przedstawiciel władz Antonio Sanz poinformował, że ewakuowano około 600 mieszkańców budynków mieszkalnych wymagających kontroli.

- Nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia - powiedział Sanz podczas konferencji prasowej. Dodał, że nadal nie da się określić pełnego zakresu szkód, choć wstępne oceny wskazują, że ograniczają się one do uszkodzeń gzymsów i elewacji, a nie dotyczą poważnych problemów konstrukcyjnych.

Od kilku dni hiszpańską Grenadę nawiedzają wstrząsy Źródło zdjęcia: Reuters

Niepokój wśród mieszkańców

Niektórzy mieszkańcy odczuli jednak niepokój w związku z kolejnymi wstrząsami. Jedną z nich jest Paqui Valero, mieszkanka Albolote na przedmieściach Grenady. Powiedziała, że razem z partnerem wyszli wcześniej z pracy, zabrali ze sobą dzieci i pojechali na południe zatłoczoną autostradą. - Ogarnęła mnie ogromna panika - przyznała Valero.

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