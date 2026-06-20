Świat Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie Oprac. Anna Bruszewska |

Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere Źródło zdj. gł.: USGS

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Do dwóch trzęsień ziemi doszło w sobotę około godziny 12.30 lokalnego czasu w rejonie greckiej Krety. Jak podało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), silniejsze wstrząsy miały magnitudę 5,1, chociaż początkowo została ona określona jako 5,8. Epicentrum znajdowało się 69 kilometrów na południowy zachód od miasta Retimno i 108 km od Heraklionu, największego miasta tej wyspy.

Kilka minut wcześniej odnotowano wstrząsy o magnitudzie 5, których epicentrum znajdowało się 5 kilometrów na północny wschód od wysepki Gavdos.

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Trzęsienie ziemi w Grecji

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, nie odnotowano żadnych zniszczeń ani osób rannych.

- Nie możemy jeszcze z całą pewnością stwierdzić, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 było tym głównym trzęsieniem. Potrzebujemy więcej danych - powiedział w rozmowie z agencją ERTnews Athanasios Ganas, dyrektor ds. badań w Instytucie Geodynamicznym w Atenach.

Trzęsienie ziemi w rejonie Krety Źródło zdjęcia: USGS

Redagowała ast