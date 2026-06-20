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Podwójne trzęsienie ziemi na Krecie

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Lokalizacja sobotniego trzęsienia ziemi w Grecji
Wizualizacja 15 lat trzęsień ziemi na świecie
Źródło wideo: NOAA Science On a Sphere
Źródło zdj. gł.: USGS
Dwa trzęsienia ziemi zarejestrowano w pobliżu Krety, greckiej wyspy położonej na Morzu Śródziemnym. Doszło do nich w sobotę rano w odstępie kilku minut.

Do dwóch trzęsień ziemi doszło w sobotę około godziny 12.30 lokalnego czasu w rejonie greckiej Krety. Jak podało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC), silniejsze wstrząsy miały magnitudę 5,1, chociaż początkowo została ona określona jako 5,8. Epicentrum znajdowało się 69 kilometrów na południowy zachód od miasta Retimno i 108 km od Heraklionu, największego miasta tej wyspy.

Kilka minut wcześniej odnotowano wstrząsy o magnitudzie 5, których epicentrum znajdowało się 5 kilometrów na północny wschód od wysepki Gavdos.

Trzęsienie ziemi w Grecji

Jak przekazała agencja informacyjna Reuters, nie odnotowano żadnych zniszczeń ani osób rannych.

- Nie możemy jeszcze z całą pewnością stwierdzić, że trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,3 było tym głównym trzęsieniem. Potrzebujemy więcej danych - powiedział w rozmowie z agencją ERTnews Athanasios Ganas, dyrektor ds. badań w Instytucie Geodynamicznym w Atenach.

Trzęsienie ziemi w rejonie Krety
Trzęsienie ziemi w rejonie Krety
Źródło zdjęcia: USGS

Redagowała ast

Źródło: Reuters, USGS, Kathimerini
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Tagi:
GrecjaKretatrzęsienie ziemi
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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