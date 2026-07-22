Świat Francja walczy z pożarami. Setki ewakuowanych Matylda Dziechcińska |

Pożary w Cotignac, Francja Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak informowały w środę francuskie służby ratownicze, we wtorkowy wieczór w francuskim departamencie Var wybuchł pożar, który błyskawicznie objął powierzchnię 2,5 tysięcy hektarów. Ogień pojawił się na górze Gros Bessillon obok miejscowości Cotignac. W akcji gaśniczej uczestniczyło 900 strażaków, a około 500 osób zostało ewakuowanych z zagrożonych terenów.

Eric Grohin, komendant straży pożarnej w Var, informował w środę po południu, że pożar w końcu przestał się rozszerzać, ale strażacy wciąż dogaszają liczne ogniska. W walce z płomieniami uczestniczyły cztery samoloty gaśnicze. Na skutek pożaru około 2,3 tysiące gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu.

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Pożary w innych regionach

W rejonie Bordeaux na południowym zachodzie Francji we wtorek zginęło dwóch strażaków, którzy walczyli z pożarem niedaleko tamtejszego lotniska. Ogień został ugaszony we wtorkowy wieczór.

Korsyka również boryka się z pożarami. Ogień wybuchł tam w dwóch różnych rejonach i objął łącznie ponad 640 ha terenu. W jednym miejscu sytuacja jest opanowana, natomiast koło miejscowości Corte strażacy gaszą pożar już dziewiąty dzień.

Do tej pory w całej Francji w okresie od stycznia do połowy lipca pożary zniszczyły około 40 tysięcy hektarów terenu. Ich pojawianiu się sprzyjają rekordowe upały, susza i silny wiatr. W poniedziałek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Laurent Nunez poinformował, że dotychczas zatrzymano 111 osób w ramach śledztw wszczętych po pożarach.

Redagowała ast