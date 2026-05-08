Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Erupcja wulkanu w Indonezji. Nie żyją trzy osoby

|
Wulkan
Erupcja wulkanu w Indonezji
Źródło: Jhon Frengki Manipa/Reuters
Na indonezyjskiej wyspie Halmahera wybuchł wulkan Dukono. Erupcji towarzyszył potężny huk, a w powietrze wzbił się gęsty słup dymu. Trzy osoby zginęły, a kilkanaście zabrano do szpitala.

- Są trzy ofiary śmiertelne, dwóch obcokrajowców oraz mieszkaniec wyspy Ternate - powiedział szef policji w prowincji Halmahera Północna Erlichson Pasaribu na antenie stacji Kompas TV. Według indonezyjskiej sekcji BBC dwie ofiary pochodziły z Singapuru, choć nie ma oficjalnego potwierdzenia ich narodowości.

Ofiary śmiertelne należały do grupy 20 turystów, którzy wybrali się w okolice wulkanu pomimo obowiązującego zakazu. W skład grupy wchodziło dziewięciu obywateli Singapuru. Ratownikom udało się dotrzeć do wszystkich uwięzionych. 15 osób zabrano do szpitala, a dwie pozostały, by pomóc zlokalizować ciała zabitych.

Rozległ się huk

Piątkowej erupcji towarzyszył potężny huk. Gęsty słup dymu wzniósł się na wysokość blisko 10 kilometrów. Toksyczne popioły wulkaniczne przemieszczają się w kierunku północnym, zagrażając bezpośrednio zdrowiu publicznemu, w tym mieszkańcom pobliskiego miasta Tobelo. Władze zalecają szczególną ostrożność, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia w transporcie.

Erupcja wulkanu w Indonezji
Erupcja wulkanu w Indonezji
Źródło: PAP/EPA/PVMBG / HANDOUT

Zakaz wstępu dla turystów

Teren wulkanu Dukono objęty jest obecnie trzecim z czterech poziomów alarmowych. Z powodu wyraźnie zwiększonej aktywności sejsmicznej od 17 kwietnia obowiązywał tam kategoryczny zakaz wstępu dla turystów. Zalecono też zachowanie co najmniej czterokilometrowej strefy buforowej wokół niebezpiecznego krateru Malupang Warirang.

Klatka kluczowa-416478
Wybuchł wulkan Dukono
Źródło: Reuters

Agencja informacyjna Reuters przekazała, że w zeszłym roku aktywność wulkaniczna Dukono osłabła, ale pod koniec marca tego roku ponownie wzrosła. Odnotowano prawie 200 niewielkich erupcji.

Rozległy archipelag indonezyjski leży w strefie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia. Jest to miejsce częstych kolizji potężnych płyt tektonicznych, co skutkuje niespodziewanymi trzęsieniami ziemi oraz regularnymi wybuchami wielu pobliskich aktywnych wulkanów.

Klatka kluczowa-416487
W powietrze wzbił się słup dymu
Źródło: ENEX

Źródło: PAP, BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Jhon Frengki Manipa/Reuters

Udostępnij:
Tagi:
Indonezjawulkany
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
David Attenborough
Nietypowy prezent na setne urodziny sir Davida Attenborough
Świat
Burza, chmury
Uwaga na burze z silnym deszczem. Tu wydano alarmy IMGW
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
Świat
Deszcz, parasol
Tutaj warto zabrać ze sobą parasol
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
Burza, noc, piorun, niebo
Alarmy przed burzami. Miejscami będą ważne niemal do wschodu słońca
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca
Świat
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Prognoza
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Prognoza
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Prognoza
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Prognoza
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Prognoza
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Obserwowali krańce Układu Słonecznego. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być
Nauka
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Pogoda strażakom nie pomoże. "To są bardzo złe informacje"
Pogoda
Burze, intensywne opady deszczu
Mocno popada i zagrzmi
Prognoza
Burza w Białymstoku
Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom