Świat Erupcja wulkanu w Indonezji. Nie żyją trzy osoby Damian Dziugieł |

Erupcja wulkanu w Indonezji Źródło: Jhon Frengki Manipa/Reuters

- Są trzy ofiary śmiertelne, dwóch obcokrajowców oraz mieszkaniec wyspy Ternate - powiedział szef policji w prowincji Halmahera Północna Erlichson Pasaribu na antenie stacji Kompas TV. Według indonezyjskiej sekcji BBC dwie ofiary pochodziły z Singapuru, choć nie ma oficjalnego potwierdzenia ich narodowości.

Ofiary śmiertelne należały do grupy 20 turystów, którzy wybrali się w okolice wulkanu pomimo obowiązującego zakazu. W skład grupy wchodziło dziewięciu obywateli Singapuru. Ratownikom udało się dotrzeć do wszystkich uwięzionych. 15 osób zabrano do szpitala, a dwie pozostały, by pomóc zlokalizować ciała zabitych.

Rozległ się huk

Piątkowej erupcji towarzyszył potężny huk. Gęsty słup dymu wzniósł się na wysokość blisko 10 kilometrów. Toksyczne popioły wulkaniczne przemieszczają się w kierunku północnym, zagrażając bezpośrednio zdrowiu publicznemu, w tym mieszkańcom pobliskiego miasta Tobelo. Władze zalecają szczególną ostrożność, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia w transporcie.

Zakaz wstępu dla turystów

Teren wulkanu Dukono objęty jest obecnie trzecim z czterech poziomów alarmowych. Z powodu wyraźnie zwiększonej aktywności sejsmicznej od 17 kwietnia obowiązywał tam kategoryczny zakaz wstępu dla turystów. Zalecono też zachowanie co najmniej czterokilometrowej strefy buforowej wokół niebezpiecznego krateru Malupang Warirang.

Agencja informacyjna Reuters przekazała, że w zeszłym roku aktywność wulkaniczna Dukono osłabła, ale pod koniec marca tego roku ponownie wzrosła. Odnotowano prawie 200 niewielkich erupcji.

Rozległy archipelag indonezyjski leży w strefie tzw. Pacyficznego Pierścienia Ognia. Jest to miejsce częstych kolizji potężnych płyt tektonicznych, co skutkuje niespodziewanymi trzęsieniami ziemi oraz regularnymi wybuchami wielu pobliskich aktywnych wulkanów.

