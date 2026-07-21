Świat Burza tropikalna Bertha idzie na USA Franciszek Wajdzik |

Burza tropikalna Bertha na zdjęciach satelitarnych Źródło wideo: Reuters/CSU/CIRA & NOAA Źródło zdj. gł.: NHC

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W ostatnich dniach u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej formowała się Bertha, druga nazwana burza tropikalna w tegorocznym sezonie huraganów na Atlantyku. Według prognoz żywioł ma dotrzeć do lądu na przełomie wtorku i środy. Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami w kilku stanach na południu USA.

Here are the 7/21 4am CDT Key Messages for Tropical Storm #Bertha.



As always, you can find the latest advisory at https://t.co/jigeOJBJ7U. pic.twitter.com/JDJWhAJ94e — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 21, 2026 Rozwiń

Może spaść nawet 200 litrów wody

Jak wynika z najnowszego komunikatu Narodowego Centrum Huraganów, zagrażające życiu warunki mogą wystąpić w Alabamie, Missisipi oraz na południowo-wschodnim wybrzeżu Luizjany. Bertha może tam przynieść silne porywy wiatru oraz ulewy mogące doprowadzić do powodzi błyskawicznych. Lokalnie może spaść ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy. W kolejnych dniach system ma poruszać się w kierunku Teksasu, jednak będzie on coraz słabszy.

Bertha to druga nazwana burza tropikalna w tegorocznym sezonie huraganów na Oceanie Atlantyckim. Pierwszą była burza Artur, która doprowadziła do powodzi na południu USA w czerwcu. W wyniku uderzenia żywiołu zginęły co najmniej cztery osoby.

Prognozowana trasa przejścia burzy tropikalnej Bertha Źródło zdjęcia: NHC