Burza tropikalna Bertha idzie na USA
W ostatnich dniach u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej formowała się Bertha, druga nazwana burza tropikalna w tegorocznym sezonie huraganów na Atlantyku. Według prognoz żywioł ma dotrzeć do lądu na przełomie wtorku i środy. Meteorolodzy ostrzegają przed niebezpiecznymi warunkami w kilku stanach na południu USA.
Może spaść nawet 200 litrów wody
Jak wynika z najnowszego komunikatu Narodowego Centrum Huraganów, zagrażające życiu warunki mogą wystąpić w Alabamie, Missisipi oraz na południowo-wschodnim wybrzeżu Luizjany. Bertha może tam przynieść silne porywy wiatru oraz ulewy mogące doprowadzić do powodzi błyskawicznych. Lokalnie może spaść ponad 200 litrów wody na metr kwadratowy. W kolejnych dniach system ma poruszać się w kierunku Teksasu, jednak będzie on coraz słabszy.
Bertha to druga nazwana burza tropikalna w tegorocznym sezonie huraganów na Oceanie Atlantyckim. Pierwszą była burza Artur, która doprowadziła do powodzi na południu USA w czerwcu. W wyniku uderzenia żywiołu zginęły co najmniej cztery osoby.