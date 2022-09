Odzyskał zdrowie i wolność po zatruciu pokarmowym

Sześcioletni kondor został znaleziony dwa tygodnie temu przez jednego z okolicznych mieszkańców. Był w złym stanie. Stwierdzono u niego zatrucie pokarmowe. Zwierzę trafiło do ośrodka rehabilitacji w Quillacollo w środkowej Boliwii.

- Wypuściliśmy kondora na wolność. Przez dwa tygodnie dochodził do siebie. Teraz jest gotowy do powrotu do swojego naturalnego środowiska - mówiła w czwartek Dora Claros, specjalistka ds. dzikich ptaków. Kondor otrzymał czujnik GPS, aby można było śledzić jego miejsce jego pobytu.