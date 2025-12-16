"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin

Powódź w Boliwii Źródło: Reuters

Poziom wody w rzece Pirai, która przebiega przez region Santa Cruz na wschodzie Boliwii, był nadzwyczajnie wysoki i doszło do powodzi. - Z oficjalnych danych wynika, że zginęło 20 osób, a dziesiątki są zaginione - powiedział w poniedziałek wiceminister obrony cywilnej Alfredo Torche w Radio Panamericana. Wcześniej informowano o trzech zabitych i ośmiu zaginionych w związku z ulewnymi deszczami, które nawiedziły El Torno i La Guardia, dwa miasta położone nieopodal stolicy gospodarczej Boliwii, Santa Cruz.

Prezydent kraju Rodrigo Paz powołał w związku z atakiem żywiołu zespół kryzysowy. - W pierwszych dniach sezonu deszczowego zostały pobite wszelkie rekordy odnotowane w ostatnich 100 latach - poinformował prezydent, który objął urząd 8 listopada. Sezon deszczowy w Boliwii zaczyna się zazwyczaj w okolicach listopada i trwa do końca kwietnia. Dyrektor odpowiedzialny za nadzór nad poziomem wody i regulacją rzeki Pirai, Jose Antonio River ocenił w sobotę, że deszcze wykraczające poza normę sprowokowały "historyczną powódź" w regionie. W El Torno pod naporem wody zawalił się most. Podczas poprzedniej pory deszczowej między listopadem 2024 roku a kwietniem tego roku śmierć poniosło 51 osób.