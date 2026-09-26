Świat Znaleźli kilkadziesiąt martwych wielorybów. Co je zabiło Matylda Dziechcińska |

Kalifornia chce chronić walenie Źródło wideo: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved Źródło zdj. gł.: Charles NICOLAS/Shutterstock

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- W tym sezonie wskaźnik śmiertelności (wśród młodych waleni) jest wyjątkowo wysoki - powiedział Mariano Coscarella, badacz z Laboratorium Ssaków Morskich argentyńskiej rady badawczej CONICET.

Władze prowincjonalne poinformowały w środę, że podjęto już działania razem ze środowiskiem naukowym, aby zbadać przyczynę śmierci waleni południowych (eubalaena australis). Według wstępnego dochodzenia odpowiada za to bakteria, która powszechnie występuje w środowisku morskim.

- Wydaje się, że jest to przyczyna naturalna, ale nie możemy całkowicie wykluczyć wpływu działalności człowieka - stwierdził Coscarella.

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Każdego roku ginie wiele młodych wielorybów

Walenie południowe przybywają w okolice wybrzeży Ameryki Południowej, w tym na plaże w prowincji Chubut, w celu rozrodu i wychowania młodych. Według Coscarelli młode wieloryby z tego gatunku giną każdego roku, co nie jest niczym odbiegającym od normy. Zastrzegł, że tegoroczny przypadek może być elementem naturalnej dynamiki populacji.

Agencja prasowa DPA przywołuje opinię ekspertów, według której liczba martwych osobników może wahać się zarówno między sezonami, jak i w obrębie jednego sezonu. Ponadto uważają oni, że zaobserwowane zgony nie stanowią zagrożenia dla populacji wielorybów w średnim okresie. Podobne zjawisko obserwowano wcześniej w innych częściach świata.