Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Znaleźli kilkadziesiąt martwych wielorybów. Co je zabiło

|
Plaża w Patagonii w Argentynie
Kalifornia chce chronić walenie
Źródło wideo: 2026 Cable News Network inc. All rights reserved
Źródło zdj. gł.: Charles NICOLAS/Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W argentyńskiej prowincji Chubut piękne, lokalne plaże są nie tylko miejscem wypoczynku dla ludzi, ale także domem dla wielu gatunków zwierząt: pingwinów, lwów morskich, fok, orek i waleni południowych. Dla tych ostatnich tegoroczne lato okazało się jednak tragiczne - od czerwca znaleziono kilkadziesiąt martwych osobników.

- W tym sezonie wskaźnik śmiertelności (wśród młodych waleni) jest wyjątkowo wysoki - powiedział Mariano Coscarella, badacz z Laboratorium Ssaków Morskich argentyńskiej rady badawczej CONICET.

Władze prowincjonalne poinformowały w środę, że podjęto już działania razem ze środowiskiem naukowym, aby zbadać przyczynę śmierci waleni południowych (eubalaena australis). Według wstępnego dochodzenia odpowiada za to bakteria, która powszechnie występuje w środowisku morskim.

- Wydaje się, że jest to przyczyna naturalna, ale nie możemy całkowicie wykluczyć wpływu działalności człowieka - stwierdził Coscarella.

CZYTAJ TEŻ: Lwy morskie chorują przez El Nino

Każdego roku ginie wiele młodych wielorybów

Walenie południowe przybywają w okolice wybrzeży Ameryki Południowej, w tym na plaże w prowincji Chubut, w celu rozrodu i wychowania młodych. Według Coscarelli młode wieloryby z tego gatunku giną każdego roku, co nie jest niczym odbiegającym od normy. Zastrzegł, że tegoroczny przypadek może być elementem naturalnej dynamiki populacji.

Agencja prasowa DPA przywołuje opinię ekspertów, według której liczba martwych osobników może wahać się zarówno między sezonami, jak i w obrębie jednego sezonu. Ponadto uważają oni, że zaobserwowane zgony nie stanowią zagrożenia dla populacji wielorybów w średnim okresie. Podobne zjawisko obserwowano wcześniej w innych częściach świata.

Źródło: AFP, PAP, Phys.org
Udostępnij:
Tagi:
zwierzętaArgentyna
Czytaj także:
Bolid w Niemczech
Kula ognia przecięła niebo w okolicach Berlina. Nagranie
Świat
Jesień, góry, Karpaty, słońce
Czeka nas prawdziwe babie lato. Na ile stopni możemy liczyć
Prognoza
Lotnisko w Katanii na Sycylii nie działa przez aktywność Etny
Etna daje o sobie znać. Utrudnienia na ważnym lotnisku
Świat
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w sześciu województwach
Prognoza
Kozioł śnieżny odwiedził kościół
Nietypowy gość pojawił się przed kościołem
Ciekawostki
Zalane ulice Bangkoku
Stolica pod wodą. "Obudziłem się, żeby iść do pracy, a ulica była zalana"
Świat
Nolo na zdjęciu satelitarnym
Szykują się na cały weekend opadów. Władze mobilizują wojsko
Świat
Dolina Pięciu Stawów. Widok na Granaty
Ostrzeżenie w Tatrach. Lawiny mogą schodzić samoistnie
Polska
Porywy wiatru u wybrzeża USA
"Ta burza może przejść do historii". Stan wyjątkowy, odwołane koncerty
Świat
Huragan Polo doprowadził do zniszczeń w miejscowości El Paraiso w meksykańskim stanie Colima
Znów ma piątą kategorię. "Morze wciąż nie jest spokojne"
Świat
Chilijscy celnicy znaleźli ponad 200 skamieniałości amonitów w kontenerze z Madagaskaru
Celnicy przeszukali kontener. Znaleźli setki skamieniałości
Świat
El Nino zagraża lwom morskim
Lwy morskie chorują przez El Nino
Świat
Meteorologiczna jesień przyszła ze słońcem
Nawet 25 stopni. Polska będzie pod panowaniem wyżu Arno
Prognoza
Upał nad rzeką Izara, Niemcy
Gorąc idzie do naszych sąsiadów. Może być nawet 30 stopni
Świat
Tłumy na plaży w Barcelonie w czwartek 24.09
W Hiszpanii termometry pokazały prawie 40 stopni
Świat
Sytuacja baryczna nad Europą
W weekend "kolosalna zmiana" w pogodzie
Polska
Słonica afrykańska z dwójką młodych w Kenii
Słonie mogą stosować rośliny lecznicze
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Radar i mapa opadów. Tak deszcz ma wędrować nad krajem
Prognoza
Huragan Polo na zdjęciu satelitarnym z 23 września
"Bardzo poważna sytuacja". Kolejne zagrożenie na Pacyfiku
Świat
Japonia po tajfunie
Pękła grobla, zalało domy i sklepy. "Dopiero co skończyłem sprzątać"
Świat
Kiedy znów zrobi się ciepło? Odpowiedź kryje się w modelach pokazujących prognozę długoterminową
Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Płazińce potrafią regenerować się nawet z niewielkiego fragmentu ciała
Potrafią zregenerować nawet własny mózg. Odkrycie może pomóc ludziom
Nauka
brazylia miasto ludzie shutterstock_2846539939
Rio de Janeiro takiego września jeszcze nie miało
Świat
Callipallene pilosuspedes, jeden z odkrytych w badaniu gatunków kikutnic
Mają czerwone oczy i "włochate" nogi. Odkryto dwa nowe "morskie pająki"
Nauka
Jeleń z gałęzią w porożu
Jeleń z "drzewem" na głowie. Skąd się tam wzięło?
Polska
Upał w Indonezji
"Nasze ustalenia nie mogą czekać"
Nauka
Wolontariusze ratują małże odsłonione przez niski poziom Wełtawy
Niski poziom wody odsłonił setki tysięcy małży. "Potrzebna jest każda pomoc"
Świat
Radioteleskop MeerKAT w Republice Południowej Afryki
Odebrali sygnał radiowy z egzoplanety. Czego się dowiedzieli
Ciekawostki
Jarzębina, jesień, słońce
Na horyzoncie widać dużą zmianę pogody
Prognoza
zmiana czasu zegar AdobeStock_1007074056
Zmiana czasu na zimowy 2026. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom