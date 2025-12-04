Logo TVN24
Świat

Trzęsienie ziemi w Anglii. "Jakby nastąpiła podziemna eksplozja"

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,3 nawiedziło północno-zachodnie regiony Anglii - poinformowała Brytyjska Służba Geologiczna. Wstrząsy były odczuwalne w odległości około 20 kilometrów od epicentrum.

Według Brytyjskiej Służby Geologicznej (BGS) do trzęsienia ziemi doszło w środę około godziny 23.23 lokalnego czasu. Do wstrząsu o magnitudzie 3,3 doszło tuż przy wybrzeżu Silverdale w hrabstwie Lancashire na głębokości blisko trzech kilometrów. Trzęsienie było odczuwalne nie tylko w Lancashire, lecz także w południowej części Lake District, w tym w miastach Kendal i Ulverston w promieniu około 20 kilometrów od epicentrum.

Jak relacjonują brytyjskie media, noc ze środy na czwartek była niespokojna dla mieszkańców północno-zachodnich regionów Anglii. Czuli oni, "jakby nastąpiła podziemna eksplozja", która była "tak potężna, że dom zaczął się trząść". Serwis Volcano Discovery, który zbiera dane między innymi o trzęsieniach ziemi, otrzymał ponad 1100 zgłoszeń od osób będących w pobliżu epicentrum. Większość z nich dotyczyła "słabych" i "lekkich" wstrząsów.

Trzęsienia ziemi w Wielkiej Brytanii. Jak często się zdarzają

Dziennik "The Guardian" powołujący się na dane BGS podaje, że rocznie w Wielkiej Brytanii odnotowuje się około 200-300 trzęsień ziemi, ale tylko ok. 10 procent z nich są odczuwalne. Pozostałe są rejestrowane przez niezwykle czułe instrumenty pomiarowe. Ostatnie trzęsienie ziemi na Wyspach Brytyjskich o magnitudzie wyższej niż 3.3 miało miejsce 20 października tego roku w Szkocji, niedaleko Pubil w regionie Glen Lyon.

Autorka/Autor: fw/dd

Źródło: The Gurdian

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

