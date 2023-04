Alaska. Łoś w kinie. Wstąpił na popcorn

Łoś postanowił odwiedzić kino w mieście Kenai na Alasce. Bez problemu dostał się do środka, gdyż pracownicy zostawili otwarte drzwi, by przewietrzyć pomieszczenie. Skorzystał z okazji i poczęstował się popcornem. Gdy się już najadł, grzecznie opuścił lokal.

Widzów kultowego serialu "Przystanek Alaska" historie o łosiach na ulicach tamtejszych miast dziwić nie powinny. Nagrania specyficznych zachowań tych zwierząt nadal jednak cieszą się wielkim powodzeniem wśród internautów. Przed dwoma tygodniami opisywaliśmy na przykład łosia, który zawędrował do szpitala i poczęstował się roślinami w holu.

>>> Więcej na temat tej historii znajdziesz tutaj: Łoś wszedł do szpitala, zjadł rośliny w holu i wywołał niemałe poruszenie

We wtorek CNN opublikował nagranie innego łosiego wyczynu. Jedno ze zwierząt odwiedziło kino w mieście Kenai.

Zostawili otwarte drzwi

Zwierzak wszedł do budynku bez trudu, gdyż pracownicy zostawili otwarte drzwi, aby trochę przewietrzyć pomieszczenia. Łosia najprawdopodobniej skusił intensywny zapach kawy i popcornu. Jak widać na nagraniu z monitoringu, pracowniczka stojąca przy ladzie nie stresowała się obecnością rosłego zwierzęcia - rozmawiała przez telefon, a drugim urządzeniem nagrywała to, co się dzieje.