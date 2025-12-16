Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych

Smog sparaliżował arterie komunikacyjne w pakistańskiej prowincji Pendżab Źródło: Reuters

Gęsty smog sparaliżował we wtorek arterie komunikacyjne pakistańskiej prowincji Pendżab. Z powodu skrajnie ograniczonej widzialności władze zamknęły kilka kluczowych odcinków autostrad, w tym trasę w pobliżu Lahaur, stolicy Pendżabu. Tysiące podróżnych utknęło na drogach i dworcach autobusowych.

Najbardziej zanieczyszczone miasto świata

Jakość powietrza w Lahaur o godz. 6 rano czasu lokalnego osiągnęła wartość 322 AQI, co uczyniło miasto najbardziej zanieczyszczonym na świecie - wynika z rankingu firmy IQAir. Smog spowił zabytkowe miejsca, ograniczając widzialność niemal do zera.

Na stacjach autobusowych czekali zdezorientowani pasażerowie, którzy nie wiedzieli, kiedy ruch zostanie wznowiony.

- Czekamy od godziny 6 i chociaż otrzymaliśmy bilety około 6.30, autostrada nadal jest zamknięta. Autobusy są zaparkowane i gotowe do odjazdu, ale nie pozwolono nam jeszcze wsiąść. Nie informuje się nas o niczym - mówił w rozmowie z agencją informacyjną Reuters pasażer Mohammad Naeem.

Rzecznik jednej z firm transportowych Atif Nazir podkreślił, że decyzja o zamknięciu autostrad była niezbędna. - To dobra inicjatywa rządu, podjęta w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. Gęsta mgła znacznie zwiększa ryzyko wypadków - wskazał mężczyzna.

Władze zapowiadają, że trasy zostaną ponownie otwarte, gdy tylko poprawią się warunki pogodowe. Tymczasem mieszkańcom i podróżnym doradza się zachowanie ostrożności i śledzenie oficjalnych komunikatów.