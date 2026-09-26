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Prognoza

Czeka nas prawdziwe babie lato. Na ile stopni możemy liczyć

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Jesień, góry, Karpaty, słońce
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock/djgis
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W najbliższych dniach pogodę w Polsce będzie kształtować klin wyżu Arno. Z południowego zachodu do Europy napłynie ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego, dzięki czemu w kolejnych dniach wartości na termometrach rzędu 20 stopni Celsjusza staną się normą - ale nie w każdej części kraju.

Koniec września oraz początek października - prawdopodobnie co najmniej pierwszy jego tydzień - upłyną w towarzystwie pogodnej aury. Wszystko za sprawą silnego i stabilnego wyżu Arno znad Rosji, stanowiącego blokadę dla cyrkulacji zachodniej oraz przemieszczania się frontów z zachodu na wschód Europy.

Babie lato zawita w pełni zawita do Polski. W cieszeniu się ładną aurą nie przeszkodzą i nawet gęste, długo utrzymujące się mgły adwekcyjne, typowe dla jesieni, ponieważ nisko nad ziemią powietrze będzie stosunkowo suche. Nie oznacza to jednak, że mgieł nie będzie w ogóle - pojawią się one jeszcze w nocy z soboty na niedzielę na północy kraju, natomiast typowe mgły radiacyjne w kolejnych dniach pogorszą widzialność jedynie lokalnie, w otoczniach zbiorników wodnych czy zagłębieniach terenu.

Ciepła, jesienna aura w ostatnich dniach września

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na północy w pierwszej części dnia miejscami wystąpi duże zachmurzenie z zanikającymi silnymi zamgleniami. Lokalnie pojawią się mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 20 st. C w centrum, do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo.

Poniedziałek zapowiada się pogodnie i słonecznie. Słupki rtęci wskażą od 17-18 st. C na północnym wschodzie, przez 20-21 st. C w centrum, do 22-23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunku południowo-wschodniego będzie słaby i umiarkowany.

Na przeważającym obszarze kraju pogodnie i słonecznie będzie również we wtorek. Jedynie na Pomorzu Zachodnim przejściowo pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura osiągnie maksymalnie od 17-18 st. C na północnym wschodzie, przez 20-21 st. C w centrum, do 22-23 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

Klatka kluczowa-729100
Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Wrzesień pożegnamy bez deszczu

W środę, tak jak we worek, w większości Polski będzie pogodnie i słonecznie. Tylko na zachodzie niebo przykryje przejściowo duże zachmurzenie, jednak nie spadnie deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 st. C na północnym wschodzie do 19-21 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr z kierunku południowo- wschodniego będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek także będzie pogodny i słoneczny na przeważającym obszarze kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na północnym wschodzie do 20-21 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z południowego wschodu powieje słabo i umiarkowanie.

Klatka kluczowa-729113
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky
Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognoza pogodyJesieńPolskapogoda
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