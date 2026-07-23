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30 stopni coraz bliżej. Pogoda na weekend

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Lato, słońce, ciepło
Prognozowana temperatura
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Upał jest coraz bliżej. Nadchodzące dni zapowiadają się na ogół pogodnie i będą sprzyjały wakacyjnym aktywnościom. Taka pogoda nie zostanie z nami jednak na długo. Sprawdź, co przyniesie ostatni weekend lipca.

W piątek na zachodzie kraju będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski niebo przykryje zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na wschodzie i w centrum przelotne spadnie deszczu do 2-10 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie, zwłaszcza na południowym wschodzie, przejdą burze z opadami o intensywności do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, do 22-23 stopni na zachodzie Polski. Wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego i będzie umiarkowany.

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Pogoda w weekend będzie nam sprzyjać

Sobota na przeważającym obszarze kraju będzie pogodna, słoneczna i bez opadów. Jedynie na południowym wschodzie pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 23-24 stopni na wschodzie, do 26-28 stopni na zachodzie Polski. Słaby wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego.

W niedzielę na początku dnia niebo będzie jeszcze pogodne i słoneczne. W drugiej części dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego. Lokalnie spadnie słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 24-26 stopni na północy do 28-30 stopni na południu i w centrum Polski. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie z kierunku południowego.

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Prognozowane opady
Źródło: Ventusky

Czy upał utrzyma się po weekendzie?

Poniedziałkowe niebo spowije zachmurzenie duże i całkowite z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie przejdą burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20-21 stopni na północnym zachodzie, do 22-23 stopni na wschodzie Polski. Wiatr zachodni będzie umiarkowany, choć może zwiększyć swoją siłę.

Wtorek będzie pochmurny. Na południu kraju prognozowane jest zachmurzenie małe, z kolei na północy - duże z przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci wskażą od 20-21 stopni na północy, do 22-23 stopni na południu i w centrum Polski. Wiatr powieje z kierunku zachodniego. Będzie umiarkowany i dość silny.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
prognoza pogodypogodaUpałdeszczburze
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
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