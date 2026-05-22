Prognoza Pogoda na jutro - sobota 23.05. Będzie ciepło i pogodnie Damian Zdonek |

Przed nami pogodna noc bez opadów. Lokalnie na północnym zachodzie spodziewane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 600-1500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9-11 st. C w centrum kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - sobota 23.05

W sobotę na przeważającym obszarze kraju czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu przejściowo duże, ale bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 21-22 st. C na wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 70 procent. W całym kraju będzie cieło, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka dość pogodna sobota bez opadów. Słupki rtęci sięgną 23-24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie dopisze pogodna aura bez opadów. Na termometrach zobaczymy 10-11 st. C. Wiatr zachodni, powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1027 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura maksymalna sięgnie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 10-11 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. Na termometrach zobaczymy 25-26 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą we Wrocławiu 11-12 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pogodna i bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 24-25 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pogodną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy 9-10 st. C. Powieje północny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa dość pogodna sobota i bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie nieznacznie spadać.

