Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota 23.05. Będzie ciepło i pogodnie

|
Pogodnie
Pogoda na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Patryk Kosmider/AdobeStock
Pogoda na jutro, czyli na sobotę 23.05. W nocy pojawią się miejscami zamglenia i mgły. Dzień przyniesie pogodną aurę, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 stopni Celsjusza.

Przed nami pogodna noc bez opadów. Lokalnie na północnym zachodzie spodziewane są silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 600-1500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 4-5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 9-11 st. C w centrum kraju. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Klatka kluczowa-449881
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota 23.05

W sobotę na przeważającym obszarze kraju czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie i południu przejściowo duże, ale bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 21-22 st. C na wschodzie, przez 23-24 st. C w centrum, do 26-27 st. C na zachodzie kraju. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni.

Klatka kluczowa-449863
Prognoza pogody na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 40 do 70 procent. W całym kraju będzie cieło, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Klatka kluczowa-449910
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 9-10 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1014 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka dość pogodna sobota bez opadów. Słupki rtęci sięgną 23-24 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1014 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie dopisze pogodna aura bez opadów. Na termometrach zobaczymy 10-11 st. C. Wiatr zachodni, powieje słabo. Ciśnienie o północy wyniesie 1027 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura maksymalna sięgnie w Gdańsku, Gdyni, Sopocie 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1027 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie 10-11 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnej aury bez opadów. Na termometrach zobaczymy 25-26 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą we Wrocławiu 11-12 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pogodna i bez opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 24-25 st. C. Wiatr okaże się słaby, zmienny. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pogodną aurę bez opadów. Na termometrach zobaczymy 9-10 st. C. Powieje północny, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa dość pogodna sobota i bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie nieznacznie spadać.

Klatka kluczowa-449892
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
1 godz 4 min
pc
Swoim wyczynem zapisał się w historii. "Myślę, że rodzice nie do końca rozumieją, czym się zajmuję"
Monika Olejnik
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Trump nie pojedzie na ślub syna. Tłumaczy dlaczego
TVN24
Karol Nawrocki
"Złożę drugi wniosek". Zapowiedź Nawrockiego
Justyna Sochacka
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Jedna z opiekunek się przyznała
WARSZAWA
Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Proces Sebastiana M. Świadek: jechałem z nim 304 kilometry na godzinę
TVN24
Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w bazie w Łasku, gdzie wylądowały pierwsze polskie F-35
"Wszystkie swoje kontakty uruchamiałem, żeby pokazać prawdę"
Justyna Sochacka
Wypadek nastolatków w Chełmie (30.03.2025)
Z samochodu nic nie zostało. W bagażniku byli ludzie
TVN24
Betanzos, Hiszpania
Dwulatka zmarła w rozgrzanym aucie
TVN24
Lądowanie jednego z nowych polskich samolotów F-35
"Husarze" wylądowały w Łasku
Aleksandra Sapeta, Filip Czerwiński
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-letnia Ela. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Krakowska policja poszukuje 14-letnia Mileny Niewitały
Szukają 14-letniej Mileny. Apel policji
TVN24
Szczątki samolotu Air France na Oceanie Atlantyckim
Samolot runął do oceanu, po latach wskazano winnych. "Spektakularny zwrot akcji"
TVN24
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem po ponad 10 latach
Syn Jacka Kurskiego stanął przed sądem. Jest oskarżony o zgwałcenie dziewięciolatki
TVN24
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Burmistrz zapowiedział odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych
TVN24
Calendario Romano ze zdjęciem Giovanniego Galizi W rzymskim sklepie z pamiątkami, 20 maja 2026 roku
Najseksowniejszy ksiądz świata? "To był uśmiech zawstydzonego chłopaka"
Maria Mikołajewska
wirus ebola shutterstock_1771923899
Epidemia eboli. Jest decyzja WHO
TVN24
Zbigniew Bogucki
Bogucki w prokuraturze. "To jest hucpa polityczna"
Filip Czerwiński
Łatwogang jedzie prżez Polskę
Niedawno poruszył cały kraj. Łatwogang wystartował z kolejną zbiórką
TVN24
Nietypowa interwencja ze szczęśliwym finałem
Pisklę dzięcioła wydostało się z pudełka i utknęło pod deską rozdzielczą
WARSZAWA
Tajlandia. Księżniczka Bajrakitiyabha
Córka króla jest w śpiączce. Komunikat pałacu
TVN24
Najlepsze opony na deszcz
Najlepsze opony na deszcz - modele na mokre drogi
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Tulsi Gabbard
Dymisja na szczycie wywiadu USA
TVN24
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Hulajnogi elektryczne w Warszawie
66 wypadków w rok. Warszawa wprowadza restrykcje dla hulajnóg
WARSZAWA
f-35
"Zmienia pole walki". Co potrafi F-35?
Justyna Sochacka
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Gran Canaria
Ziemia zatrzęsła się na hiszpańskich wyspach
Świat
imageTitle
FIFA, mamy problem. Hotelarze wściekli po masowym anulowaniu rezerwacji
EUROSPORT
Gorąco w Hiszpanii
"Jesteśmy świadkami niezwykle rzadkiego zjawiska"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom