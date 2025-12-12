Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - sobota, 13.12. W części kraju noc będzie mroźna

|
Mroźna noc
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na sobotę, 13.12. Noc będzie pochmurna, a w dużej części kraju pojawią się mgły. Miejscami temperatura spadnie poniżej zera. Chmury nie odpuszczą także w dzień.

Na przeważającym obszarze kraju nocą niebo zakryją chmury. Na północnym wschodzie spodziewane są słabe opady deszczu i mżawki rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy, a na południu i południowym zachodzie - gęste mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopnia Celsjusza na Dolnym Śląsku do 5-6 st. C na Warmii i Mazurach. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Klatka kluczowa-93703
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 13.12

W sobotę w większości Polski będzie pochmurnie. Na północy i wschodzie pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, a na krańcach północno-wschodnich pod koniec dnia wystąpi ryzyko opadów deszczu ze śniegiem. Nad ranem na południu i południowym zachodzie rozwiną się gęste mgły i mgły marznące. Rozpogodzenia możliwe są tylko lokalnie w Małopolsce, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie i Śląsku, przez 4-6 st. C w centrum, do 6-8 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie, na ogół z południowego zachodu, ale na wschodzie - z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-93686
Prognoza na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na południowym zachodzie do ponad 95 procent na północnym wschodzie. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne na południowym zachodzie i niekorzystne w reszcie kraju.

Klatka kluczowa-93718
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Na termometrach pokaże się przynajmniej 4-5 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka pochmurny dzień z przejaśnieniami. Słupki rtęci pokażą 5-6 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna. Temperatura osiągnie co najmniej 4-5 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę niebo nad Trójmiastem zakryją chmury, z których pod koniec dnia słabo popada. Termometry wskażą maksymalnie 6-7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do 3-4 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu szykuje się pochmurny dzień. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5-6 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo noc we Wrocławiu będzie pogodna, ale z czasem zachmurzenie wzrośnie do dużego. Pojawią się mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura spadnie do -3/-2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Nad ranem pojawią się mgły. Na termometrach pokażą się maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie rozpocznie się pogodnie, ale z biegiem czasu zachmurzenie wzrośnie do dużego. Ponadto rozwiną się mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 100-200 m. Słupki rtęci wskażą przynajmniej -1/0 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie pozostanie stabilne, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnej soboty z porannymi mgłami, ale i rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Klatka kluczowa-93730
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
Świat
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
Świat
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Ciepło. Deszcz ze śniegiem może pojawić się tylko w jednym regionie
Prognoza
Mgła, zima
Dziewięć województw z ostrzeżeniami IMGW
Prognoza
Gwiazda betlejemska czyli wilczomlecz nadobny
Czy gwiazda betlejemska jest trująca?
Ciekawostki
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
Nauka
USA
"Sytuacja jest niebezpieczna i nie wiemy dokładnie, co się stanie"
Świat
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
Ciekawostki
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
Prognoza
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
Świat
shutterstock_2370338309
Na drogach może się zrobić ślisko
Prognoza
Woda w zlewisku Badwater w Dolinie Śmierci
Prehistoryczne jezioro pojawiło się na pustyni
Świat
27 min
pc
"Chcemy stworzyć Słońce na Ziemi"
Kijek w kosmosie
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
Ciekawostki
smog-000750
Hanoi tonie w smogu
Smog
Mieszkańcy pomogli ewakuować schronisko w Everett
Ponad 100 ewakuowanych zwierząt. Powódź blisko schroniska
Świat
shutterstock_1298689651
"Wataha" będzie chronić wilka iberyjskiego
Świat
Zmiana klimatu (zdjęcie ilustracyjne)
Do końca wieku Ziemia przestanie być dla nich przyjaznym miejscem
Nauka
Powódź w stanie Waszyngton
Poziom wody ciągle rośnie. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
Świat
Pochmurne dni
Dziś dużo chmur, możliwy deszcz
Prognoza
Pokryte śniegiem miasto Minneapolis
Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku
Świat
Silny wiatr
Tu może silniej powiać
Prognoza
Turysta, który utknął na szlaku
Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza
Świat
Deszcz, kałuża
W wielu miejscach popada
Prognoza
Zniszczony most w Tuz Khurmatu
Pod naporem wody runęła część mostu
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Kolejne trzęsienie ziemi w Japonii. W mocy specjalny alert
Świat
Fala arktycznego zimna
Pogodowy rollercoaster w grudniu. Co ze świętami?
Arleta Unton-Pyziołek
Ludzie, grafika
Człowiek nie jest najbardziej monogamicznym zwierzęciem. Kto nas wyprzedza?
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom