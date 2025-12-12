Pogoda na jutro - sobota, 13.12. W części kraju noc będzie mroźna

Prognoza na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Na przeważającym obszarze kraju nocą niebo zakryją chmury. Na północnym wschodzie spodziewane są słabe opady deszczu i mżawki rzędu 1-2 litrów na metr kwadratowy, a na południu i południowym zachodzie - gęste mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -3/-1 stopnia Celsjusza na Dolnym Śląsku do 5-6 st. C na Warmii i Mazurach. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby.

Pogoda na jutro - sobota, 13.12

W sobotę w większości Polski będzie pochmurnie. Na północy i wschodzie pojawią się słabe opady deszczu i mżawki, a na krańcach północno-wschodnich pod koniec dnia wystąpi ryzyko opadów deszczu ze śniegiem. Nad ranem na południu i południowym zachodzie rozwiną się gęste mgły i mgły marznące. Rozpogodzenia możliwe są tylko lokalnie w Małopolsce, Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie i Śląsku, przez 4-6 st. C w centrum, do 6-8 st. C na Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie, na ogół z południowego zachodu, ale na wschodzie - z południowego wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na południowym zachodzie do ponad 95 procent na północnym wschodzie. W całej Polsce odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeo będą neutralne na południowym zachodzie i niekorzystne w reszcie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Na termometrach pokaże się przynajmniej 4-5 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka pochmurny dzień z przejaśnieniami. Słupki rtęci pokażą 5-6 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna. Temperatura osiągnie co najmniej 4-5 st. C. Wiatr z zachodu okaże się słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę niebo nad Trójmiastem zakryją chmury, z których pod koniec dnia słabo popada. Termometry wskażą maksymalnie 6-7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do 3-4 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu szykuje się pochmurny dzień. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5-6 st. C. Powieje umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo noc we Wrocławiu będzie pogodna, ale z czasem zachmurzenie wzrośnie do dużego. Pojawią się mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 100-200 m. Temperatura spadnie do -3/-2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków okaże się słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Nad ranem pojawią się mgły. Na termometrach pokażą się maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie rozpocznie się pogodnie, ale z biegiem czasu zachmurzenie wzrośnie do dużego. Ponadto rozwiną się mgły i mgły marznące ograniczające widzialność do 100-200 m. Słupki rtęci wskażą przynajmniej -1/0 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie pozostanie stabilne, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa mogą spodziewać się pochmurnej soboty z porannymi mgłami, ale i rozpogodzeniami. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

