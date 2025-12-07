Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Noc przyniesie duże i całkowite zachmurzenie. We wschodniej połowie kraju spodziewane są liczne zamglenia oraz gęste mgły ograniczające widzialność do 100-500 metrów. Na krańcach południowo-wschodnich pojawią się zanikające opady mżawki. W drugiej części nocy i nad ranem zacznie na zachodzie Polski padać. W ciągu 12 godzin spadnie do 1-5 litrów na metr kwadratowy.

Temperatura minimalna wyniesie od 1-3 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju do 4 st. C na północnym zachodzie. Słaby wiatr powieje z kierunków południowych, okresami na południowym wschodzie okaże się zmienny.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 8.12

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie. Poza tym prognozowane są opady deszczu, które przemieszczać się będą od zachodu w głąb kraju. W ciągu 12 godzin spadnie do 5 l/mkw. Deszcz stopniowo będzie słabnąć. Dodatkowo w pierwszej części dnia we wschodniej połowie Polski wystąpią stopniowo zanikające zamglenia i lokalne mgły.

Termometry wskażą maksymalnie od 5-6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 7-8 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego, początkowo okaże się słaby do umiarkowanego. W drugiej części dnia na zachodzie okresowo będzie dość silny i w porywach rozpędzi się do 30-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 85 do ponad 90 procent. W całym kraju warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie początkowo duże, szybko wzrastające później do całkowitego. Poza tym spodziewane jest silne zamglenie, nad ranem mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka w poniedziałek zachmurzenie od całkowitego do dużego. Początkowo możliwa jest mgła i silne zamglenie. W drugiej części dnia spodziewany jest słaby deszcz/mżawka. Termometry wskażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr południowy do południowo-zachodniego, okaże się słaby. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi całkowite zachmurzenie, początkowo nie można wykluczyć słabej mżawki. W drugiej części nocy prognozowane jest zamglenie i mgła. Na termometrach zobaczymy 4 st. C. Wiatr powieje z kierunków południowych, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia. Okresowo popada słaby deszcz/mżawka. Opadom towarzyszyć będzie zamglenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 7 st. C. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, przeważnie umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie okaże się duże, początkowo wystąpi też słabe zamglenie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr powieje z południa, od słabego do umiarkowanego. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na poniedziałek w Poznaniu prognozuje się zachmurzenie od całkowitego do dużego. Okresowo pojawią się słabe opady deszczu i towarzyszące im zamglenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr południowy skręcający na południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu wystąpi początkowo umiarkowane zachmurzenie, później wzrastające do dużego. Pod koniec nocy możliwy jest początek słabych opadów deszczu i towarzyszące im zamglenie. Termometry wskażą 1 st. C. Wiatr początkowo okaże się zmienny, następnie będzie wiał z południa, słaby do umiarkowanego pod koniec nocy. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia poniedziałek z zachmurzeniem od dużego do okresowo całkowitego. Do godzin południowych okresami popada słaby deszcz/mżawka. Opadam towarzyszyć będzie zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Powieje południowy wiatr, szybko skręcający na południowo-zachodni, słaby do umiarkowanego. Ciśnienie waha się, w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże. Początkowo spodziewane jest zamglenie, później mgła. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr okaże się zmienny, słaby. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek wystąpi w Krakowie duże zachmurzenie. W pierwszej części dnia pojawi się mgła i silne zamglenie, pod koniec może popadać słaby deszcz/mżawka. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr początkowo okaże się zmienny i słaby, w drugiej części dnia południowo-zachodni, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 992 hPa.

