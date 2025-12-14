Pogoda na jutro - poniedziałek, 15.12. Gdzie nocą będzie poniżej zera

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na przeważającym obszarze kraju noc będzie pochmurna. Rozpogodzenia pojawią się jedynie na południu - tam też lokalnie wystąpią silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -2/-1 stopni Celsjusza na południu do 2-3 st. C. na północy kraju. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 15.12

Na przeważającym obszarze kraju poniedziałek zapowiada się pochmurnie, ale od południa w kierunku centrum postępować będą przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4-5 st. C. na północy i wschodzie do 6-7 st. C. na południu. Wiatr z południa będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południu do ponad 80 procent w północnej, środkowej i wschodniej Polsce. Na północnym wschodzie będzie nam chłodno, na krańcach zachodnich i południowych - ciepło, a na pozostałym obszarze - neutralnie. Warunki biometeo okażą się korzystne na samym południu, niekorzystne na północy, wschodzie i częściowo w centrum oraz neutralne w reszcie kraju.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurnie. Temperatura spadnie do 1-2 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Również dzień w stolicy zapowiada się na pochmurny. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie szykuje się pochmurna noc. Temperatura osiągnie przynajmniej 3-4 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Trójmiasta czeka pochmurny dzień z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Temperatura spadnie do 1-2 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, okaże się słaby. Ciśnienie się waha, o północy wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek przyniesie w Poznaniu chmury, ale także przejaśnienia, a być może nawet rozpogodzenia. Słupki rtęci pokażą nie więcej niż 4-6 st. C. Powieje słabo z południowego zachodu. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zapanuje duże zachmurzenie, ale pojawią się rozpogodzenia. W drugiej części nocy rozwiną się silne zamglenia i mgły. Termometry pokażą co najmniej -1/0 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek mieszkańców Wrocławia czeka sporo chmur, ale też liczne rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie stabilne, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna, choć można liczyć na rozpogodzenia. W drugiej części nocy pojawią się silne zamglenia i mgły. Temperatura spadnie do -1/0 st. C. Wiatr, wiejący z południowego zachodu, będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny, ale w ciągu dnia wystąpią liczne rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 4-5 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie, w południe osiągnie 997 hPa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz