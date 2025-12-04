Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 5.12. Czeka nas pochmurna i mglista noc

|
Deszcz, noc, ulewny deszcz
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 5.12. Nocą pojawi się sporo chmur, które miejscami przyniosą opady. W wielu miejscach wystąpią mgły, które znacznie ograniczą widzialność. Deszczowo zapowiada się także dzień, ale dopisze temperatura - miejscami termometry pokażą nawet 9 stopni.

Na południowym zachodzie noc będzie pochmurna i ze słabym deszczem, a na Suwalszczyźnie może padać mżawka. Również w pozostałych rejonach pojawi się dużo chmur, a przejaśnienia spodziewane są tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lokalnie rozwiną się zamglenia i mgły, które mogą ograniczać widoczność do około 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w Olsztynie i Krakowie do 3 st. C w Białymstoku i Lublinie. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-75999
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 5.12

W zachodniej połowie kraju i na południu piątek przyniesie chmury i deszcz. Duże zachmurzenie zaznaczy się także na wschodzie, a na Podlasiu może wystąpić mżawka. Na większe przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Pomorzu, Wybrzeżu i w Wielkopolsce do 9 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby lub umiarkowany.

Klatka kluczowa-76012
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

W piątek wilgotność powietrza będzie wysoka - wyniesie od 70 procent we wschodniej części województwa lubelskiego do 90 procent w zachodniej połowie kraju. W większości Polski odczujemy chłód - komfort termiczny poczują tylko mieszkańcy części Lubelszczyzny i Mazowsza. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-75975
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna, może pojawić się mgła. Temperatura spadnie do 2 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie pozostanie bez zmian, o północy wyniesie 1003 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

Ranek w Warszawie zapowiada się mgliście, a dzień - pochmurnie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 7 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurna noc z ryzykiem mgieł. Na termometrach pokaże się co najmniej 1 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostaje bez zmian, o północy wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Trójmieście ma być pochmurny, może też słabo popadać. Temperatura wyniesie maksymalnie 4 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie nie będzie się drastycznie zmieniać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurnie. Nad ranem możliwe są słabe opady deszczu. Słupki rtęci wskażą minimum 1 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby. Ciśnienie pozostanie bez zmian, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnego dnia z niewielkimi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 1005 hPa. 

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zapanują chmury, które przyniosą słabe opady deszczu. Na termometrach pokażą się przynajmniej 2 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie bez zmian, o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu będzie pochmurnie i słabo popada. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie nie będzie się drastycznie zmieniać, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurna i mglista noc. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie pozostanie bez zmian, o północy wyniesie 993 hPa. 

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pochmurny dzień z możliwymi słabymi opadami deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 6 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie nie będzie się znacząco zmieniać, w południe osiągnie 993 hPa.

Klatka kluczowa-75985
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

