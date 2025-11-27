Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy na Pomorzu i Wybrzeżu będzie pochmurno oraz wystąpią słabe opady deszczu. W pozostałych miejscach pojawi się zachmurzenie całkowite lub duże z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. W wielu miejscach utworzą się mgły, które przy ujemnej temperaturze mogą marznąć, co oznacza, że będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza w Krakowie, przez -3 st. C w Warszawie, do 3 st. C w Gorzowie Wielkopolskim. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, ale na Wybrzeżu chwilami nieco silniejszy, w porywach jego prędkość dojdzie do około 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - piątek, 28.11.

W piątek na zachodzie i północy kraju przeważnie będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu w pasie od Szczecina, przez Gdańsk, po Olsztyn. W pozostałych miejscach na niebie również zobaczymy sporo chmur i początkowo pojawią się mgły z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, których najwięcej powinno być w południowej Polsce. Termometry wskażą maksymalnie od 0 st. C w Suwałkach, Łodzi i Krakowie, przez 1 st. C w Warszawie, do 6 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach chwilami okaże się nieco silniejszy, w porywach rozpędzi się do 50 km/h.

Warunki biometeo na piątek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka, a najwyższa na Wybrzeżu, gdzie wyniesie powyżej 90 procent. W przeważającej większości Polski warunki biometeo będą neutralne, jedynie w strefie frontu atmosferycznego, czyli na północy - niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna z przejaśnieniami. Możliwe, że pojawi się mgła, także marznąca - na drogach może być ślisko. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -3 st. C. Powieje wiatr słaby z południowego zachodu. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie powoli się obniżać, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne. Może wystąpić tam słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy co najmniej 1 st. C. Powieje wiatr umiarkowany z południowego zachodu. W porywach jego prędkość wyniesie do około 40-50 km/h. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. W porywach jego prędkość sięgnie do około 40-50 km/h. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może pojawić się mgła, także marznąca, która spowoduje, że na drogach zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Powieje wiatr słaby, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu niebo zasnują chmury, możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy co najmniej -2 st. C. Powieje wiatr słaby lub umiarkowany z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie powoli będzie spadać, wyniesie ono 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie lekko spadać, wyniesie 1003 hPa.

