Pogoda na jutro - piątek, 2.01. Noc pod znakiem opadów

Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W całym kraju noc będzie pochmurna ze słabymi, a na północy umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu (od 1-2 cm do 5 na północy). Temperatura minimalna wyniesie od -3/-2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 1-2 st. C na Pomorzu. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę (w górach do 80-100 km/h). Będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na jutro - piątek, 2.01

Na północy piątek upłynie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu (na Pomorzu deszczu ze śniegiem) rzędu 2-5 cm. Na pozostałym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami, lokalnie słabymi, przelotnymi opadami śniegu (0-2 cm). W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy na termometrach od 0-1 st. C na wschodzie i w centrum do 2-3 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni, dość silny wiatr w porywach rozpędzi się do 60 km/h, a w górach do 80-100 km/h, gdzie prognozowane są zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka, najwyższa w granicach 95 procent okaże się w części północnej Polski. Warunki biometeo wszędzie wpłyną niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu - tak będzie wyglądać noc. Temperatura minimalna w Warszawie wyniesie -1/0 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna w Warszawie w piątek osiągnie 0-1 st. C. Nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wyniesie -0/1 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 982 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Piątek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie będzie pochmurny ze słabymi i umiarkowanymi, przelotnymi opadami śniegu i mokrego śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 1-2 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 1-2 st. C. Nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo- zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu możemy spodziewać się pochmurnej aury ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 1-2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie pochmurną aurę ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Nadciągnie umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 982 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek czeka nas dużo chmur, ale też rozpogodzenia ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 1-2 st. C. Nadciągnie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 980 hPa i będzie powoli wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1/0 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 980 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami i ze słabymi, przelotnymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie 1-2 st. C. Wiatr nadciągnie z południowego zachodu, okaże się umiarkowany i dość silny. Ciśnienie w południe wyniesie 979 hPa i będzie powoli wzrastać.