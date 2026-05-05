Prognoza Pogoda na dziś - wtorek, 5.05. Deszcz i gwałtowne burze Arleta Unton-Pyziołek

Prognoza pogody na wtorek

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, tylko na południowym wschodzie będzie jeszcze słonecznie. Na zachodzie i północy Polski prognozowany jest deszcz o sumie 10-25 litrów na metr kwadratowy, w centrum ma przelotnie padać do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie kraju możliwe są burze, krótkotrwałe i gwałtowne, podczas których może spaść grad. Tego dnia padać nie powinno jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 26 st. C w regionach centralnych, do 28 st. C w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający od zachodu na północny, umiarkowany i dość silny. W porywach na wschodzie może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę. W burzach będzie wiał mocno.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od około 50 do ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju okażą się niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka wtorek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada też deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz. Słupki rtęci pokażą 20 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Po południu może pojawić się burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 982 hPa.