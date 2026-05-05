Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 5.05. Deszcz i gwałtowne burze

|
Burze, wiosna, ciepło, chmury
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 5.05, przyniesie wielu regionom kraju opady deszczu. Poza tym pojawią się burze, podczas których może spaść grad. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

We wtorek czeka nas umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste, tylko na południowym wschodzie będzie jeszcze słonecznie. Na zachodzie i północy Polski prognozowany jest deszcz o sumie 10-25 litrów na metr kwadratowy, w centrum ma przelotnie padać do 5 l/mkw. Na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie kraju możliwe są burze, krótkotrwałe i gwałtowne, podczas których może spaść grad. Tego dnia padać nie powinno jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 26 st. C w regionach centralnych, do 28 st. C w Małopolsce. Powieje południowo-zachodni wiatr, skręcający od zachodu na północny, umiarkowany i dość silny. W porywach na wschodzie może rozpędzać się do 60 kilometrów na godzinę. W burzach będzie wiał mocno.

Klatka kluczowa-407565
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wahać się będzie od około 50 do ponad 90 procent. Warunki biometeo w całym kraju okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-407671
Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka wtorek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Poza tym możliwy jest przelotny deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 996 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Wtorek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada też deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Wiatr północny, okaże się umiarkowany. Ciśnienie bez zmian, w południe sięgnie 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na wtorek w Poznaniu prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami popada deszcz. Słupki rtęci pokażą 20 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka we wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami popada deszcz. Po południu może pojawić się burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 25 st. C. Wiatr północno-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie wolno spada, w południe sięgnie 982 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyburze
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Nawałnica, burze
Załamanie pogody. W tych regionach mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Pioruny, burze, noc
Nocą lokalnie może się błyskać
Prognoza
Pożar
Strażacy walczą z potężnym pożarem buszu
Świat
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
Polska
Plaża
Hiszpanie usuwają wydmę przed sezonem
Świat
AdobeStock_1030282069
Burze i ulewy w Polsce. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Ziemia widziana z pokładu statku kosmicznego Orion podczas misji Artemis II
Rekordowy lot, 12 tysięcy ujęć. "Niesamowite detale"
Ciekawostki
"Jest to jeden wielki popiół"
Deszcz wkracza nad Polskę. Zwilży "jeden wielki popiół"
Polska
Zagrożenie pożarowe w lasach, pożar lasu
Alert RCB dla ośmiu województw. "Nie używaj ognia w lesie"
Polska
Strażacy walczą z pożarem w Czeskiej Szwajcarii
Czeska Szwajcaria nadal się pali. W akcji gaśniczej pomogą sąsiedzi
Świat
RPA. Policjant nad rzeką pełną krokodyli. Akcja wyciągania osobnika, w którego wnętrznościach miały być ludzkie szczątki
Poszukiwania zwłok biznesmena w rzece pełnej krokodyli. Nagranie z akcji policji
Świat
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Od wstrząsów popękały budynki. "Jakby coś poruszało nami w górę i w dół"
Świat
Deszcz, ulewa
Zmiana pogody na horyzoncie. Wreszcie solidnie popada
Prognoza
Ciepło, majówka, plaża w Sopocie
Gorący finisz majówki. Gdzie było najcieplej
Prognoza
Burza chmury pogoda
Mogą kłębić się burzowe chmury
Prognoza
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Alarmy w nocy, na horyzoncie kolejne zagrożenia
Prognoza
Drugi dzień gaszenia pożaru w Czeskiej Szwajcarii
Drugi dzień walki z ogniem. Pożar widać z kosmosu
Świat
Noc, deszcz
Nocą miejscami przydadzą się parasole
Prognoza
Słoń stratował człowieka w indyjskiej świątyni
Słoń stratował człowieka na terenie świątyni
Świat
Deszcz, wiosna, opady, ciepło
Nadciągają opady i burze. Tu spadnie najwięcej deszczu
Prognoza
Powodzie w stanie Pernambuco w Brazylii
Woda zalała całe dzielnice, osuwiska przygniotły domy
Świat
Żmija zygzakowata (łac. Vipera berus)
Już się pojawiły w Tatrach. Apel do turystów
Polska
Wir zaobserwowany w Małopolsce
Wirujące słupy piachu i pyłu na nagraniach
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Gorąca prędko nie zobaczymy
Prognoza
Nadchodzą opady
Opady deszczu zmierzają do Polski. Co nas czeka
Prognoza
Rakieta
Kolejny satelita dla Wojska Polskiego
Nauka
Prognozowana temperatura na 3 maja
W Polsce cieplej niż w Hiszpanii. Taka pogoda ma swoją cenę
Prognoza
Będzie pogodnie
Lokalnie może być nawet 30 stopni
Prognoza
Gorąco w majówkę
Temperatura poszybowała. Tu było najcieplej
Polska
Ciepło, majówka
W części kraju zrobi się gorąco
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom