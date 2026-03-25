Prognoza pogody na środę Źródło: tvnmeteo.pl

W większości kraju w środę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, od zachodu wzrastające do całkowitego. Tam, gdzie niebo spowiją chmury, spodziewane są opady deszczu, których suma wyniesie 1-5 litrów na metr kwadratowych. Strefa opadów będzie się rozciągać do wieczora od Dolnego Śląska po Pomorze. Termometry pokażą maksymalnie od 12-13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 16-17 st. C na Mazowszu i Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Na zachodzie będzie wiał z prędkością 40-60 kilometrów na godzinę, a na Wybrzeżu - do 80 km/h.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 do 90 procent. Mieszkańcy północno-zachodnich i zachodnich regionów kraju odczują komfort termiczny, a pozostałych - ciepło. Na północnym zachodzie warunki biometeo będą niekorzystne. W pasie od Śląska aż po Warmię i Mazury będą neutralne, natomiast na południu i południowym wschodzie - korzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W środę w Warszawie przewidywane jest duże zachmurzenie, jednak bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 17 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany i okresami dość silny oraz porywisty. W południe ciśnienie spadnie do około 990 hPa, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Trójmieście utrzyma się pochmurna aura, a pod koniec dnia mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 do 15 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, dość silny i porywisty. W południe ciśnienie wyniesie około 993 hPa, po czym zacznie stopniowo rosnąć.

Pogoda na dziś - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę, a w godzinach popołudniowych mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 do 14 st. C. Wiatr będzie południowy i południowo-zachodni, dość silny i porywisty. W południe ciśnienie spadnie do około 985 hPa, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na środę we Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie, a w godzinach wieczornych możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 do 17 st. C. Wiał będzie wiatr południowy i południowo-zachodni, dość silny i porywisty. W południe ciśnienie spadnie do około 984 hPa, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na dziś - Kraków

W środę w Krakowie prognozowane jest duże zachmurzenie, choć opady nie są spodziewane. Temperatura maksymalna nie przekroczy 15-17 st. C. Wiał będzie wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie stopniowo rosnąć, w południe dojdzie do 978 hPa.

