Sobotę w większości kraju zapowiada się dość pogodnie i właściwie bez opadów - słabo może kropić jedynie na północno-zachodnich krańcach w drugiej połowie dnia. Gorsze warunki czekają mieszkańców regionów południowych i południowo-zachodnich. Tam prognozowane jest duże i całkowite zachmurzenie z przelotnym, słabym deszczem do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Na obszarach górskich pojawić się może deszcz ze śniegiem, a lokalnie po południu, głównie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, wystąpią silniejsze opady przelotne do 10-15 l/mkw. Niewykluczone będą tam także burze.

Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu i Górnym Śląsku, poprzez 11-12 st. C w większości regionów, do 16 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje północno-wschodni wiatr, od zachodu skręcający na południowo-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, silniejszy jedynie w górach.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent w centrum do 90 procent w regionach południowych. Będzie nam głównie chłodno, komfort termiczny odczujemy tylko we wschodniej Polsce. Zapanują przeważnie korzystne warunki biometeo, neutralne jedynie na północnym zachodzie, zaś w południowo-wschodniej Polsce - niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie ma być pochmurna. Rano może padać słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę rano mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czekają zanikające zamglenia i mgły, ale potem będzie dość pogodnie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Zmienny, momentami południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma się wahać, barometry wskażą w południe 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W sobotę w Poznaniu zapanuje małe zachmurzenie, rano także zamglenia. Termometry wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1008 hPa, a ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu sobota zapowiada się pochmurno, ale bez opadów. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Północny wiatr będzie przeważnie słaby. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i ma się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

Pochmurna sobota spodziewana jest w Krakowie. Wystąpią przerywane opady słabego deszczu, nad ranem przejściowo deszczu ze śniegiem. Opadom towarzyszyć ma zamglenie. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 988 hPa.