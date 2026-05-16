Prognoza Pogoda na dziś - sobota, 16.05. Pochmurny, deszczowy start weekendu Damian Zdonek |

Sobota przyniesie mieszkańcom południowej, wschodniej i częściowo środkowej Polski pochmurne niebo z ciągłymi opadami słabego i umiarkowanego deszczu o sumie do 5-15 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może zagrzmieć. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami i słabym, przelotnym deszczem do 1-5 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy od 13-14 stopni Celsjusza w centrum i na południu, poprzez 16 st. C na zachodzie, do 17 st. C na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany, głównie północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na krańcach zachodnich do ponad 90 procent we wschodnich regionach. Zapanuje głównie neutralny biomet, niekorzystny tylko na południu i wschodzie kraju.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie sobota przyniesie pochmurne niebo ze słabymi, przerywanymi opadami deszczu. Temperatura sięgnie maksymalnie 14 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 990 hPa i ma powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w sobotę duże zachmurzenie i możliwy słaby, przelotny opad deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie osiągnie w południe 1001 hPa, będzie powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w sobotę spodziewane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Może padać słaby, przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie w ciągu dnia do 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 996 hPa i ma powoli wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Sobota we Wrocławiu będzie pochmurna z możliwym słabym, przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie sięgnie w południe 990 hPa i powoli będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W sobotę w Krakowie zapanuje pochmurna aura ze słabymi opadami deszczu z przerwami. Temperatura wyniesie maksymalnie 14 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 975 hPa, będzie powoli wzrastać.