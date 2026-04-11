Nocą w części kraju chwyci mróz

Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - sobota, 11.04. Tutaj mogą przydać się parasole

deszcz parasol pogoda shutterstock_2527678707
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś - sobota, 11.04. Zapowiada się dość pogodny dzień, chociaż miejscami pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.

Sobota będzie dniem na ogół z zachmurzeniem małym na zachodzie wzrastającym do dużego, przejściowo do całkowitego na wschodzie. Na krańcach wschodnich może słabo przelotnie popadać do 1-2 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8-10 st. C na wschodzie i w centrum do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr, na wschodzie umiarkowany, północno-wschodni.

Klatka kluczowa-352074
Pogoda na sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w sobotę

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w części Lubelszczyzny, rzędu 70 procent. Na pozostałym obszarze wartość wilgotności wyniesie w granicach 40-60 procent. W przeważającej części Polski odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-352028
Warunki biometeo w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, bez opadów. Termometry pokażą do 10-12 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na sobotę dla Gdyni, Gdańska i Sopotu prognozowana jest pogodna i słoneczna aura bez opadów. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8-9 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu sobota przyniesie pogodną aurę. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę możemy spodziewać się pogodnej aury bez opadów. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Nadciągnie wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie sobota przyniesie pochmurną aurę. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8-10 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Klatka kluczowa-352041
Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom