Nocą w części kraju chwyci mróz

Prognoza Pogoda na dziś - sobota, 11.04. Tutaj mogą przydać się parasole

Sobota będzie dniem na ogół z zachmurzeniem małym na zachodzie wzrastającym do dużego, przejściowo do całkowitego na wschodzie. Na krańcach wschodnich może słabo przelotnie popadać do 1-2 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 8-10 st. C na wschodzie i w centrum do 13-14 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby wiatr, na wschodzie umiarkowany, północno-wschodni.

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy w części Lubelszczyzny, rzędu 70 procent. Na pozostałym obszarze wartość wilgotności wyniesie w granicach 40-60 procent. W przeważającej części Polski odczujemy komfort termiczny, a warunki biometeo okażą się neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Sobota w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, bez opadów. Termometry pokażą do 10-12 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na sobotę dla Gdyni, Gdańska i Sopotu prognozowana jest pogodna i słoneczna aura bez opadów. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8-9 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1021 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu sobota przyniesie pogodną aurę. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w sobotę możemy spodziewać się pogodnej aury bez opadów. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 11-12 st. C. Nadciągnie wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie sobota przyniesie pochmurną aurę. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 8-10 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie wzrastać.

