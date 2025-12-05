Pogoda na dziś - piątek, 5.12. To będzie pochmurny, ale ciepły grudniowy dzień

Prognoza pogody na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

W piątek na zachodzie i południu będzie pochmurnie i deszczowo. Chmury pokryją niebo również na wschodzie, a na Podlasiu możliwa jest mżawka. Większe przejaśnienia wystąpią jedynie w województwach lubelskim i podkarpackim. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu, Wybrzeżu i w Wielkopolsce do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo lub umiarkowanie z południowego wschodu.

Warunki biometeo

Piątek przyniesie wysoką wilgotność powietrza - w zachodniej połowie Polski wyniesie ona nawet 90 procent. W większości kraju poczujemy chłód - komfort termiczny zapanuje tylko w części Lubelszczyzny i na wschodnim Mazowszu. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano w Warszawie będzie mgliście, a w dzień - pochmurnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 7 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie przez cały piątek, w południe wyniesie 1003 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanują chmury, z których może słabo popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie będzie stabilne, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień w Poznaniu zapowiada się pochmurnie i z niewielkimi opadami deszczu. Na termometrach pokażą się maksymalnie 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie na zbliżonym poziomie przez cały piątek, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu chmury i słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie stabilne, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurny dzień z możliwością słabych opadów. Temperatura osiągnie maksymalnie 6 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie przez cały piątek, w południe wyniesie 993 hPa.

