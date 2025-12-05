Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 5.12. To będzie pochmurny, ale ciepły grudniowy dzień

|
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Piątek, 5.12. przyniesie chmury w całej Polsce. W części kraju popada, a większych przejaśnień mogą spodziewać się tylko nieliczni. Kiepską aurę wynagrodzi temperatura - miejscami na termometrach pokaże się nawet 9 stopni.

W piątek na zachodzie i południu będzie pochmurnie i deszczowo. Chmury pokryją niebo również na wschodzie, a na Podlasiu możliwa jest mżawka. Większe przejaśnienia wystąpią jedynie w województwach lubelskim i podkarpackim. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu, Wybrzeżu i w Wielkopolsce do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje słabo lub umiarkowanie z południowego wschodu.

Klatka kluczowa-76012
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Piątek przyniesie wysoką wilgotność powietrza - w zachodniej połowie Polski wyniesie ona nawet 90 procent. W większości kraju poczujemy chłód - komfort termiczny zapanuje tylko w części Lubelszczyzny i na wschodnim Mazowszu. Warunki biometeo będą niekorzystne.

Klatka kluczowa-75975
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Rano w Warszawie będzie mgliście, a w dzień - pochmurnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 7 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie przez cały piątek, w południe wyniesie 1003 hektopaskale.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanują chmury, z których może słabo popadać. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 4 st. C. Powieje słabo z południa. Ciśnienie będzie stabilne, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień w Poznaniu zapowiada się pochmurnie i z niewielkimi opadami deszczu. Na termometrach pokażą się maksymalnie 4 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr z południa. Ciśnienie pozostanie na zbliżonym poziomie przez cały piątek, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu chmury i słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby wiatr z południa. Ciśnienie będzie stabilne, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie szykuje się pochmurny dzień z możliwością słabych opadów. Temperatura osiągnie maksymalnie 6 st. C. Wiatr z południa będzie słaby. Ciśnienie pozostanie na podobnym poziomie przez cały piątek, w południe wyniesie 993 hPa.

Klatka kluczowa-76007
Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozaprognoza pogodypogoda
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Noc, ślisko, opady marznące, szklanka, mgła, zamglenia
Trudna noc na drogach. Wiele województw z ostrzeżeniami
Prognoza
Trzęsienie ziemi w okolicach Dayton w Nevadzie
Trzęsienie ziemi, którego nie było. "Nigdy nie mieliśmy takiego fałszywego alarmu"
Świat
Deszcz, noc, ulewny deszcz
Czeka nas pochmurna i mglista noc
Prognoza
Ozzy to pies z najdłuższym językiem na świecie
Ten pies ma najdłuższy język na świecie
Świat
Wylesianie w Indonezjii
Zginęło już ponad 800 osób. Katastrofa bardziej zabójcza przez wylesianie?
Świat
Deszcz, opady, zimno, mokro, pochmurno
Już niedługo będzie nawet 10 stopni, a może i więcej
Prognoza
Szop pracz (Procyon lotor)
Chciał uratować ranne zwierzę, mógł sam umrzeć
Świat
Trzęsienie ziemi tuż przy wybrzeżu Silverdale w hrabstwie Lancashire
Trzęsienie ziemi w Anglii. "Jakby nastąpiła podziemna eksplozja"
Świat
Po śnieżycach odśnieżyli ponad 900 samochodów
Burza śnieżna zasypała komis. Musieli odkopać setki pojazdów
Świat
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
Smog
GettyImages-2248949821
Kataklizm uwięził turystki na wyspie. Brakuje im wody i jedzenia
TVN24
Śnieżyce nawiedziły północną część japońskiej wyspy Honsiu
Odwołane loty, wypadki na drogach. Zmagają się ze śnieżycami
Świat
Spadające Geminidy
Nadchodzą noce spadających gwiazd
Polska
Zima, gęsta mgła
Gęste mgły. W tych miejscach trzeba uważać
Prognoza
Deszcz, mżawka i lokalne mgły mogą utrudniać jazdę
Mglisto i pochmurnie z niekorzystnym biometem
Prognoza
Aligator
Osiem osób połączyło siły, aby go schwytać
Świat
Hiszpania
Sypnęło śniegiem, na drogi wyjechały odśnieżarki
Świat
Mgła
Nocą będą snuć się mgły, miejscami szczypnie mróz
Prognoza
Antarktyda (zdjęcie poglądowe)
Tam na Antarktydzie prawie nie ma lodu. I to dobra wiadomość
Nauka
Skutki powodzi na Sri Lance (Listopad 2025)
Nie żyją tysiące osób. To może być nowa norma
Świat
Ślady pozostawiane przez statki na oceanach i morzach
Chmury są coraz jaśniejsze. To zły znak
Krzysztof Posytek
Deszcz, mżawka
"Zgniła aura" dobiega końca. W weekend zmiany
Prognoza
Miś Bradfield
Zaginął podczas wyprawy w kosmos. Szukają go od prawie miesiąca
Świat
Start rakiety Zhuque-3 od LandSpace
"Konkurencja dla SpaceX" rozbiła się po starcie
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop "włamał się" do sklepu z alkoholem. Skończył w toalecie
Świat
Niedźwiedź wdrapał się na słup energetyczny w Arizonie
Niedźwiedź na słupie energetycznym. Nagranie akcji ratunkowej
Świat
Wyginął endemiczny gatunek motyla
Wyginął endemiczny gatunek motyla. "Tragiczne wydarzenie"
Nauka
Mgły
Dzień pod znakiem chmur i mgieł. Taka będzie środa
Prognoza
Ewakuacja mieszkańców miasta Hat Yai
Powódź przyszła nagle. "Jak tsunami"
Świat
Hiszpania
Gigantyczne fale. "Trzeba zachować rozsądek i nie zbliżać się do nich"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom