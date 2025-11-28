Pogoda na piątek Źródło: tvnmeteo.pl

Piątek na zachodzie i północy kraju przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu w pasie od Szczecina, przez Gdańsk, po Olsztyn. W pozostałych regionach na niebie również zobaczymy sporo chmur i początkowo pojawią się mgły z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, których najwięcej powinno być w południowej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w Suwałkach, Łodzi i Krakowie, przez 1 st. C w Warszawie, do 6 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach chwilami okaże się nieco silniejszy, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo na piątek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka, a najwyższa - powyżej 90 procent - na Wybrzeżu. Warunki biometeo przeważnie okażą się neutralne, jedynie na północy - niekorzystne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie powoli się obniżać, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. W porywach jego prędkość sięgnie do około 40-50 km/h. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie powoli będzie spadać, wyniesie ono 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie lekko spadać, wyniesie 1003 hPa.