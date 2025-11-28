Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - piątek, 28.11. Sporo chmur, na północy słabo popada deszcz

|
Pochmurno, deszczowo, chłodno, jesień
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. W piątek, 28.11, będzie pochmurno, miejscami pojawią się opady deszczu. Termometry pokażą od 0 do 6 stopni. Warunki biometeo przeważnie okażą się neutralne.

Piątek na zachodzie i północy kraju przyniesie pochmurną aurę ze słabymi opadami deszczu w pasie od Szczecina, przez Gdańsk, po Olsztyn. W pozostałych regionach na niebie również zobaczymy sporo chmur i początkowo pojawią się mgły z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, których najwięcej powinno być w południowej Polsce. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza w Suwałkach, Łodzi i Krakowie, przez 1 st. C w Warszawie, do 6 st. C w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na Wybrzeżu oraz na Warmii i Mazurach chwilami okaże się nieco silniejszy, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-58216
Pogoda na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo na piątek

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka, a najwyższa - powyżej 90 procent - na Wybrzeżu. Warunki biometeo przeważnie okażą się neutralne, jedynie na północy - niekorzystne.

Klatka kluczowa-58187
Warunki biometeo na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie powoli się obniżać, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno. Poza tym spodziewane są słabe opady deszczu. Temperatura nie przekroczy 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. W porywach jego prędkość sięgnie do około 40-50 km/h. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 1018 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. Ciśnienie powoli będzie spadać, w południe wyniesie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W piątek w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 2 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby lub umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie powoli będzie spadać, wyniesie ono 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Na piątek we Wrocławiu prognozuje się pochmurną aurę z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Wiać będzie wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie będzie lekko spadać, wyniesie 1003 hPa.

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaPolska
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Oblodzenia sprawią, że będzie ślisko na drogach i chodnikach
Niebezpieczna ślizgawica. Alarmy w 13 województwach
Polska
noc mgła mrzawka
Noc będzie mroźna, w dzień miejscami popada
Prognoza
Sri Lanka
Leje od tygodnia. Nie żyje kilkadziesiąt osób
Świat
Widok z bulwaru Rajpath na spowite smogiem Delhi
Kolejki do gabinetów pediatrycznych. Wszystko przez smog
Smog
lawina
Gigantyczna lawina w Alpach. Narciarze pod śniegiem
Świat
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Chcą wysyłać drony, by odstraszać niedźwiedzie
Świat
Dyrektor ESA Josef Aschbacher i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Polsce
Polska
Śmiercionośna powódź w Indonezji
"Przyszły o świcie, zniszczyły domy". W powodziach zginęło 61 osób
Świat
Pochmurno, mglisto
Pogoda na weekend. Na chwilę odpoczniemy od śniegu
Polska
Rakieta Soyuz MS-28
Amerykanin i dwóch Rosjan w drodze na ISS
Świat
Zanieczyszczenie mikroplastikiem
Bakterie mogą przemieszczać się na mikroplastiku. Takie niebezpieczne
Nauka
Małże są bioindykatorami
Najczulszy sprzęt pomiarowy. Jak przyroda mówi nam, co jest nie tak
Agnieszka Stradecka
Zimowe warunki w Poznaniu (środa, 26.11.2025r.)
Zima dała o sobie znać. Kłopoty w dwóch województwach
Polska
Rekin zaatakował turystów w Australii
Rekin zaatakował turystów. Jeden nie żyje
Świat
Oblodzenie
Trudne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Śnieg na razie odpuści, ale dzień może być wietrzny
Prognoza
Śnieg, deszcz ze śniegiem, noc
W nocy obficie sypnie śniegiem, w dzień silniej powieje
Prognoza
Falcon 9 przed startem misji
Start Falcona 9 przełożony. Na pokładzie polskie satelity wojskowe
Nauka
Grad w południowej Brazylii
Stan wyjątkowy po gradobiciu. Ponad 260 rannych
Świat
jesien lisc pogoda pochmurno shutterstock_2700537435_1
Idzie duża zmiana pogody
Prognoza
Drzewo przygniotło bobra
Bóbr w potrzasku. Przygniotło go drzewo
Polska
Śnieg spadł w Poznaniu
Śnieg otulił pół Polski
Polska
Auta w rowach
Kolejny atak zimy. Samochody w rowach i powalone drzewa
Polska
Pompa ciepła Vitocal-222-S
Pompa ciepła w nowym domu - nowoczesne ogrzewanie bez kompromisów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Ale sypnęło! Pawłowice koło Leszna
"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach
Polska
Śnieg
Śnieżyce od Sudetów po Warmię i Mazury. Front nad Polską
Prognoza
Śnieg, śnieg z deszczem i śnieg
Komu dzień przyniesie śnieg, a komu inne zjawiska
Prognoza
Smog nocą
Smog w Polsce. Gdzie powietrze jest najgorszej jakości
Smog
Wulkan Hayli Gubbi wyrzucił ogromną chmurę dymu
"Jakby ktoś zrzucił bombę". Dlaczego przebudził się po tysiącach lat?
Świat
śnieg, zima, noc
Śnieg i deszcz. Nie każdy doświadczy zimowych opadów
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom