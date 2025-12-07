Pogoda w niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Niedziela przyniesie w przeważającej części Polski duże i całkowite zachmurzenie oraz zamglenia. Nad ranem i wieczorem spodziewane są lokalne mgły. Dodatkowo na wschodzie możliwe są bardzo słabe opady deszczu lub mżawki do 1-2 litrów na metr kwadratowy, a na północnym zachodzie lokalnie wystąpi słaby, przelotny deszcz. Większe przejaśnienia możliwe są od południowego zachodu w kierunku centrum. Termometry wskażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 6-7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunków południowych, okresami zmienny; przeważnie będzie słaby do umiarkowanego na zachodzie kraju.

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 75 do 85 procent. Na wschodzie i północy kraju warunki biometeo będą niekorzystne, natomiast w południowo-zachodniej Polsce - neutralne.

Pogoda na dziś - Warszawa

W niedzielę w Warszawie pojawi się zachmurzenie całkowite do dużego oraz słabe zamglenie. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni do południowego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na niedzielę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozowane jest zachmurzenie całkowite. Początkowo pojawi się też zamglenie. Wieczorem może pojawić się słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby do okresowo umiarkowanego. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę w Poznaniu wystąpi przeważnie duże zachmurzenie. Początkowo może się również pojawić zamglenie. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Powieje wiatr południowy, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie duże do umiarkowanego. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, slaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie w niedzielę będzie początkowo pochmurno. W ciągu dnia pojawi się tam również mgła i silne zamglenie, następnie prognozowana jest poprawa widzialności i zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje wiatr zmienny, słaby. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 991 hPa.

