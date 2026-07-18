Prognoza Idzie chłód. Pogoda na pięć dni Damian Zdonek |

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: rparys/AdobeStock

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Pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy obszar obniżonego ciśnienia, zatokę chłodu, rozciągającą się od wód Morza Barentsa, przez Skandynawię, aż po Europę Środkową. Początkowo do naszego kraju napływać ma chłodniejsze powietrze polarne znad Atlantyku. Jednak w kolejnych dniach zaznaczy się spływ kolejnej porcji chłodu z północy, tym razem pochodzenia arktycznego.

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Do Polski wleje się chłód

W niedzielę od południowego zachodu będzie przybywać chmur, co związane będzie ze zbliżeniem się strefy frontowej. Strefa ta przyniesie umiarkowane i intensywne opady deszczu, lokalnie też burze. Do południa obejmie swoim zasięgiem głównie Dolny Śląsk, natomiast w drugiej części dnia Opolszczyznę, Ziemię Łódzką i Śląsk. Przelotne opady deszczu i burze prognozowane są również lokalnie na wschodzie kraju oraz na Pomorzu Zachodnim w drugiej części dnia.

W kolejnych dniach nastąpi spływ chłodnego i wilgotnego powietrza z północy, co oznacza przewagę dużego zachmurzenia z przelotnym deszczem. Lokalnie może zagrzmieć. Najwyższe sumy opadów spodziewane są na północy kraju, tam też powieje dość silny, porywisty wiatr. Temperatura powietrza w wielu regionach kraju nie przekroczy 20 stopni Celsjusza. Taka aura utrzyma się prawdopodobnie co najmniej do weekendu.

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Pogoda na niedzielę

Niedziela na przeważającym obszarze kraju zapowiada się dość pogodnie. Lokalnie wystąpią przelotne opady deszczu do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na wschodzie i Pomorzu Zachodnim może zagrzmieć. Podczas burz spadnie do 5-15 l/mkw. Od Dolnego Śląska nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego z umiarkowanymi i intensywnymi opadami deszczu rzędu 5-15 l/mkw. Spodziewane są tam też burze.

Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 23-25 st. C w centralnej Polsce, do 26-27 st. C na południowym wschodzie kraju. Wiatr na zachodzie okaże się umiarkowany, zachodni, na wschodzie - słaby, zmienny. W nocy z niedzieli na poniedziałek może mocno padać na Warmii. Spaść tam może do 20-40 l/mkw. w ciągu 12 godzin.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Źródło: Ventusky

Co przyniesie nowy tydzień?

W poniedziałek na północy, zachodzie i w centrum Polski wystąpi duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie zagrzmi. Jedynie na południowym wschodnie kraju dopisze pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 st. C na północy do 23-24 st. C na południowym wschodzie kraju. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Może rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Wtorek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu niemal w całym kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-18 st. C na północnym wschodzie do 19-21 st. C na pozostałym obszarze kraju. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, porywisty.

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na północy, zachodzie i w centrum kraju. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od 17-19 st. C na północnym wschodzie do 19-21 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje północno-zachodni, umiarkowany wiatr.

W czwartek czeka nas duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie na wschodzie Polski spodziewane są burze. Temperatura maksymalna wyniesie w całym kraju 19-21 st. C. Wiatr z północnego zachodu okaże się umiarkowany.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky