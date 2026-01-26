Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami na południu i częściowo w centrum kraju. Nad ranem, szczególnie w centrum i lokalnie na wschodzie Polski, możliwe są mgły, silne zamglenia i stopniowo zanikające opady mżawki. Opady o poranku i w pierwszej części dnia mogą mieć charakter marznący, jednak będą występować lokalnie i z niewielką intensywnością. Później, w przeważającej części dnia, prognozowane są opady słabego deszczu ze śniegiem i samego mokrego śniegu w północno-zachodniej części kraju, a słabego, zanikającego deszczu/mżawki - na północny wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 0-1 st. C w północnej połowie kraju do 2-4 st. C na południu. Wiatr powieje z kierunków zmiennych, przeważnie słaby.

Środa na krańcach wschodnich i częściowo na północy Polski zapowiada się pochmurnie z symbolicznymi opadami śniegu. W pozostałej części kraju wystąpi duże zachmurzenie, ale padać nie powinno. Temperatura maksymalna wyniesie od -1/1 st. C na północy i w centrum do 3-4 st. C na południu. Wiatr, przeważnie północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Jedynie na Podkarpaciu będzie silniejszy i powieje z kierunków południowych.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Poza tym spodziewane są mieszane opady deszczu ze śniegiem w centrum i na południu kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na północnym wschodzie do 0-2 st. C w przeważającej części kraju. Wiatr północno-wschodni, od umiarkowanego do dość silnego, rozpędzi się do 20-40 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu okresami porywy mogą sięgać do 50-60 km/h.

W piątek niebo zasnują chmury. Poza tym popada słaby śnieg i deszcz ze śniegiem niemal w całym kraju. Jedynie na północnym wschodzie nie są spodziewane opady. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -10 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum, do -1/1 st. C na południu. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr, od umiarkowanego do okresowo dość silnego. Na Wybrzeżu może silnie wiać.

Pogoda na sobotę

W sobotę będzie pochmurno, na południu Polski pojawią się symboliczne opady śniegu. W centrum i na północnym zachodzie kraju wystąpi zachmurzenie od dużego do umiarkowanego, a na północnym wschodzie małe i tam nie będzie padać. Termometry wskażą maksymalnie od -11 st. C na Suwalszczyźnie, przez -5 st. C w centrum, do -1 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z północnego zachodu i zachodu, od umiarkowanego do okresowo dość silnego. Na wybrzeżu ma mocno wiać.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Źródło: Ventusky.com