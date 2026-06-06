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Prognoza

Szykuje się deszczowa niedziela. Wędrówka strefy opadów na mapach

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W niedzielę przez Polskę przetoczy się deszczonośny front
Wędrówka deszczonośnego frontu w niedzielę
Źródło wideo: Ventusky.com
Źródło zdj. gł.: Ventusky.com
Po spokojnej pogodowo sobocie w niedzielę aura znów stanie się niestabilna. Wszystko przez front chłodny wymuszający rozwój chmur, z których popada deszcz i zagrzmi. Zapoznaj się z prognozą naszej synoptyk i sprawdź wędrówkę strefy opadów na mapach.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę w obszar wyżowy, w którym znalazła się Polska, od zachodu wbije się zatoka niżowa związana z niżem Quella znad Morza Północnego. W zatoce tej do kraju wkroczy front chłodny pchany przez atlantyckie wilgotne masy powietrza, wymuszając wypiętrzanie się chmur kłębiastych. Będzie z nich padać i grzmieć.

Wędrówka deszczowego frontu w niedzielę

Jak opisuje Unton-Pyziołek, w nocy w większości kraju będzie jeszcze pogodnie. Więcej chmur pojawi się na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich - to rejony, w których front wtargnie do Polski. Nocą spodziewane są tam opady deszczu od dwóch do pięciu litrów na metr kwadratowy.

W niedzielę, wraz z przesuwaniem się frontu na wschód, opady wystąpią w większości Polski. Miejscami będą solidne - według naszej synoptyk spadnie od 10 do nawet 30 l/mkw. Ponadto rozwiną się burze, których przebieg będzie szczególnie gwałtowny na północy.

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Wędrówka deszczonośnego frontu w niedzielę
Źródło: Ventusky.com

Unton-Pyziołek prognozuje, że do wieczora front dotrze do linii Gdańsk - Olsztyn - Warszawa - Łódź - Kraków - Katowice. Związane z nim chmury nie obejmą jedynie wschodnich rejonów kraju, chociaż może nieco popadać na Podlasiu, a w Karpatach niewykluczone są burze.

Radar i mapa opadów na żywo

Na wschodzie opady i burze spodziewane są dopiero w poniedziałek, gdy front będzie opuszczał terytorium Polski. W pozostałych rejonach zapanuje pogodna, wyżowa aura. Zdaniem naszej synoptyk taka sytuacja nie potrwa jednak długo, bo już we wtorek do naszego kraju wkroczy kolejny deszczonośny front.

Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie
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Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozaprognoza pogodydeszcz
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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